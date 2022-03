L’Institut Groupe CDG et le groupement d’intérêt public Europe des Projets Architecturaux et Urbains (EPAU) scellent un partenariat pour promouvoir des actions de recherche et d’étude des dynamiques territoriales et urbaines à l’œuvre dans le Royaume

Animé par un intérêt commun pour les pratiques de « fabrique urbaine », l’Institut Groupe CDG et l’EPAU visent à consolider un dialogue au long cours avec les acteurs du Groupe CDG pour produire de la connaissance utile dans un contexte d’urbanisation croissante de la population marocaine, explique les groupe dans un communiqué conjoint.

Cette initiative marque, également, la volonté du Groupe CDG d’encourager les actions de recherche en lien avec la science des territoires et du développement urbain, de diffuser les connaissances produites autour de la production d’articles scientifiques, d’ouvrages thématiques et d’analyses de projets, affirme la même source.

Il est à noter que la conclusion de ce nouveau partenariat entre dans le cadre de la relecture des missions et le repositionnement d’activité opérés par l’Institut Groupe CDG. L’objectif est de doter celui-ci des moyens nécessaires afin de faire de lui un vrai levier au service des métiers du Groupe CDG, notamment la Branche Développement Territorial.

