Regards croisés entre Dr. Yasmine Alaoui, professeure-chercheure habilitée spécialisée en marketing et attractivité des territoires, et Mme Svetlana Picou, experte internationale en diplomatie sportive, gestion de grands événements et leadership au féminin.

Dans un monde où les grands événements s’imposent comme des vitrines majeures pour le rayonnement des territoires, l’implication citoyenne s’affirme comme un vecteur essentiel de réussite. Une récente étude menée par Dr. Yasmine Alaoui auprès de 4 000 jeunes Marocains âgés de 18 à 25 ans met en lumière une donnée clé : 76 % des jeunes souhaitent s’engager activement dans l’organisation de la Coupe du Monde 2030. Cette aspiration collective traduit un désir profond de participer au développement de leur pays, tout en contribuant à son rayonnement international.

Pour explorer les enjeux et les opportunités liés à cet engagement citoyen, Dr. Alaoui a échangé avec Mme Svetlana Picou, experte internationale, sur l’importance de mobiliser les populations locales et, plus spécifiquement, la jeunesse, autour des grands événements.

Un engouement citoyen révélateur d’une dynamique territoriale positive

Selon Dr. Yasmine Alaoui, ces résultats traduisent une évolution des mentalités parmi la jeunesse marocaine : « Les résultats de cette étude sont significatifs. Ils reflètent une prise de conscience grandissante des jeunes quant à leur rôle actif dans la société. En souhaitant s’impliquer dans l’organisation d’un événement comme la Coupe du Monde 2030, ils expriment non seulement leur envie de contribuer au développement national, mais aussi leur désir de faire rayonner leur territoire sur la scène internationale. »

Elle ajoute : « Cet engouement dépasse le cadre de la simple mobilisation pour un événement sportif. Il s’agit d’une opportunité unique de transformer les dynamiques territoriales en créant des espaces publics inclusifs, adaptés aux besoins des communautés locales et durables sur le long terme. »

Des recherches précédentes ont démontré que l’implication des citoyens dans les grands événements contribue à renforcer la cohésion sociale, favorise l’inclusion et développe un sentiment d’appartenance à une communauté partagée.

L’importance d’un encadrement et d’une formation adaptés

Mme Svetlana Picou, forte de son expérience internationale, met en lumière la nécessité de structurer cet engagement pour maximiser son impact : « L’enthousiasme des jeunes est une force indéniable. Toutefois, il est essentiel de l’encadrer à travers des programmes de formation et d’accompagnement adaptés. Cela permet non seulement de garantir une contribution efficace, mais aussi d’offrir aux jeunes une expérience enrichissante sur le plan personnel et professionnel. »

Elle poursuit : « Un exemple concret est celui des Jeux Olympiques de Londres en 2012, où le succès de l’événement a reposé en partie sur un programme rigoureux de formation des bénévoles. De même, le Qatar a mis en place l’initiative Challenge 22, qui a permis d’accompagner des start-ups de la région MENA dans leur participation à l’organisation de la Coupe du Monde 2022, en leur offrant un soutien stratégique et financier. »

Cet encadrement permet aux jeunes de développer des compétences clés, tout en garantissant que leur contribution soit alignée avec les besoins spécifiques des grands événements.

L’engagement citoyen : un tremplin vers l’employabilité

Au-delà de l’apport logistique, l’engagement citoyen dans les grands événements est également un levier puissant pour l’acquisition de compétences transférables. Dr. Yasmine Alaoui souligne : « Des études montrent que les bénévoles impliqués dans des événements de grande envergure acquièrent des compétences organisationnelles, sociales et interpersonnelles, qui augmentent significativement leur employabilité. »

Elle ajoute : « Dans le cadre de notre étude, nous avons interrogé des experts en insertion professionnelle, et 80 % d’entre eux s’accordent à dire que les activités parascolaires, telles que la participation à des événements majeurs, jouent un rôle déterminant dans le développement des compétences des jeunes. Ces expériences leur permettent également de renforcer leur identité et leur sentiment d’appartenance à une communauté. »

Mme Picou partage cet avis, tout en insistant sur la nécessité d’une coordination rigoureuse entre tous les acteurs impliqués pour maximiser les retombées positives : « Lorsqu’elle est bien structurée, l’implication citoyenne devient un atout pour l’attractivité territoriale. Elle favorise une synergie entre les professionnels et les bénévoles, tout en renforçant l’image du pays organisateur. »

Renforcer le sentiment de fierté et la cohésion sociale

Un aspect fondamental de l’implication citoyenne réside dans son rôle de catalyseur de fierté nationale. Mme Svetlana Picou explique : « Lors de grands événements tels que la Coupe du Monde 1998 en France ou les Jeux Olympiques de Sydney en 2000, l’implication des communautés locales a généré une dynamique de cohésion sociale qui a perduré bien après la fin des festivités. Ces initiatives ne se limitent pas à l’événement en lui-même, mais laissent un héritage positif sur le long terme. »

Dr. Alaoui complète : « Plus de 80 % des participants à notre étude ont exprimé un sentiment de fierté simplement à l’annonce de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 par le Maroc. Cette fierté constitue un moteur puissant pour encourager leur engagement et renforcer leur attachement à leur territoire. »

Casablanca, une métropole en quête de rayonnement international

Dans ce contexte, Casablanca se positionne comme un modèle en matière d’attractivité territoriale grâce aux initiatives de Casablanca Events & Animation. En valorisant son patrimoine culturel, son dynamisme économique et son ouverture sur le monde, la ville ambitionne de s’imposer comme une plateforme incontournable pour les grands événements internationaux.

Avec une stratégie axée sur l’innovation et l’implication citoyenne, Casablanca aspire à devenir un acteur majeur du développement durable, en s’appuyant sur ses habitants pour construire un avenir prospère et inclusif.

