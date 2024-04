Les perspectives de coopération, notamment dans les domaines des études prospectives et de l’intelligence artificielle, ont été au menu d’une réunion entre le Directeur général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salim M. AlMalik, et le Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami.

Lors de cette réunion, tenue mercredi dernier au siège de l’Organisation à Rabat, M. AlMalik a passé en revue les efforts, les initiatives prospectives, les programmes et les projets de l’ICESCO visant à soutenir ses États membres à développer les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, indique l’Organisation sur son site web.

Soulignant que l’Organisation a adopté une approche ouverte au partenariat et à la coopération avec tous les acteurs pour atteindre ses objectifs stratégiques, il a indiqué que le Centre de Prospective Stratégique de l’ICESCO a tenu nombre de sessions de formation sur la prospective et la prise de décision au profit de groupes du personnel des secteurs public et professionnel, ainsi qu’au profit des jeunes du monde islamique.

L’Organisation a également créé une Chaire ICESCO « Femmes en sciences: L’intelligence artificielle et l’avenir » à l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès, ainsi qu’une « Chaire ICESCO pour l’éthique de l’intelligence artificielle » à l’Université de Technologie et des Sciences Appliquées au Sultanat d’Oman.

De son côté, M. Chami a salué le rôle de l’ICESCO et le soutien qu’elle apporte à ses États membres dans ses domaines de compétence, réaffirmant la volonté du CESE d’établir une coopération fructueuse avec l’Organisation, compte tenu de son expertise reconnue, en particulier dans les domaines de la prospective stratégique et de l’intelligence artificielle.

À l’issue de cette réunion, tenue en présence de Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint de l’ICESCO, et nombre de directeurs et chefs de départements, secteurs et centres spécialisés au sein de l’Organisation, le directeur général de l’ICESCO a accompagné le Président du CESE et la délégation l’accompagnant dans une visite à l’exposition et au musée de la Sîrah du Prophète et de la Civilisation Islamique, actuellement hébergés au siège de l’Organisation, en partenariat stratégique avec la Ligue Islamique Mondiale et la Rabita Mohammadia des Ouléma.

