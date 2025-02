Par Anthony Hié, Directeur de l’Innovation & de la Transformation Digitale

Chief Innovation & Digital Officer

Excelia

Meta, la société mère de Facebook, Instagram et Threads, a annoncé la fin de son programme de vérification des faits tiers aux États-Unis. Cette décision marque un changement dans la manière dont la plateforme gère la véracité des contenus partagés par ses utilisateurs. En remplacement, Meta introduira un système appelé « Community Notes », inspiré du modèle utilisé par X (anciennement Twitter), où les utilisateurs ajoutent du contexte à des publications potentiellement trompeuses.

Un retour à la liberté d’expression ?

Selon Mark Zuckerberg, PDG de Meta, cette évolution reflète une volonté de revenir à son modèle initial axé sur la « liberté d’expression ». Il a déclaré récemment sur Facebook : « Notre priorité est de permettre aux gens de s’exprimer librement tout en réduisant les cas où des contenus légitimes sont injustement censurés. » Cependant, il a reconnu que cette approche pourrait conduire à une surveillance moins rigoureuse de certains contenus problématiques, avec pour conséquence « moins de mauvaises choses interceptées ».

Un système communautaire : promesses et risques

Le système « Community Notes » permet à des utilisateurs volontaires d’ajouter des notes à des publications qu’ils considèrent trompeuses. Cette approche décentralisée repose sur la participation active de la communauté pour contrer la désinformation.

Cependant, les experts soulèvent des questions sur l’efficacité de cette méthode. Contrairement à la vérification des faits menée par des organisations indépendantes, les contributions communautaires peuvent être biaisées ou insuffisamment argumentées. La capacité de ce système à résister à des manipulations de masse reste à prouver, d’autant plus que l’utilisation de l’intelligence artificielle soulève des inquiétudes. Des IA simulant des comportements humains pourraient être déployées pour participer à la communauté, ajoutant des notes trompeuses ou biaisées aux publications.

Les critiques envers Meta

La décision de mettre fin au programme de vérification des faits a suscité une vague de critiques. Les opposants craignent que cette mesure n’aggrave la propagation de fausses informations et de contenus nuisibles. Sans le soutien d’experts pour valider les faits, il existe un risque accru que des thèmes polémiques ou des théories du complot gagnent en visibilité.

Pour certains, cette évolution reflète une stratégie commerciale. En réduisant la modération stricte, Meta pourrait attirer davantage d’utilisateurs insatisfaits par des plateformes perçues comme trop « censureuses». Cependant, cette approche risque d’éroder la confiance des utilisateurs et des annonceurs.

L’importance de l’esprit critique face aux réseaux sociaux et à l’IA

Cette situation souligne l’importance d’enseigner l’esprit critique, en particulier face aux contenus produits par l’intelligence artificielle. Dans un monde de plus en plis façonné par les réseaux sociaux et l’IA, l’enseignement de cette capacité de discernement est une priorité incontournable. Les outils d’IA, capables de générer des contenus convaincants, véhiculent parfois des informations biaisées, inexactes ou délibérément trompeuses, comme en témoignent les deepfakes et la désinformation en ligne croissante. Face à ces enjeux, il est essentiel d’apprendre dès le plus jeune âge et tout au long de la vie à analyser les sources, détecter les biais cognitifs et algorithmiques, et vérifier les faits. Seulement 56% des Français considèrent les «fact-checkers» comme utiles car ils aident les citoyens à éviter de croire à de fausses informations (1). Intégrer ces compétences dans les programmes éducatifs prépare les citoyens à évoluer dans un paysage numérique complexe. Les plateformes numériques devraient soutenir les initiatives éducatives pour sensibiliser les utilisateurs, promouvoir des pratiques responsables et encourager une meilleure compréhension des contenus diffusés en ligne. Par ailleurs, les journalistes ont un rôle crucial dans la production d’une information rigoureuse et fiable, qui constitue un rempart face à la prolifération des contenus non vérifiés. Enseigner l’esprit critique ne concerne pas uniquement l’école ou les institutions : c’est une compétence universelle à cultiver à tous les niveaux de la société. Dans un environnement numérique en constante évolution, cet enseignement est indispensable pour protéger contre les manipulations, renforcer la confiance dans l’information, et encourager une utilisation responsable des technologies et des réseaux sociaux.

L’avenir des réseaux sociaux en question

La fin de la vérification des faits tiers par Meta soulève des enjeux plus larges pour l’industrie des réseaux sociaux et laisse les médias « fact-checkers » perplexes. Dans un monde de plus en plus connecté, le choix de Meta pourrait avoir des répercussions profondes sur la manière dont les contenus sont perçus, évalués et partagés. Si cette approche communautaire ambitionne de concilier liberté d’expression et responsabilité, elle souligne également l’importance cruciale de l’esprit critique. La capacité des utilisateurs à analyser les informations, à identifier les biais et à vérifier les sources jouera un rôle déterminant dans le succès ou l’échec de ce modèle. Dans ce contexte, former les citoyens à développer un esprit critique devient un enjeu clé pour garantir un usage éclairé des réseaux sociaux et une gestion responsable de l’information en ligne.

Selon l’étude d’Octobre 2024 « Regard des Français sur la lutte contre la désinformation » de l’Agence de recherche et de communication Verian (Anciennement KANTAR Public),

