Par Salima Amira, directrice nationale, Microsoft Maroc

L’Afrique est une future plaque tournante pour les compétences technologiques, avec une mine de jeunes talents à exploiter. Il est essentiel d’améliorer l’accès aux compétences numériques et à la technologie pour former une nouvelle génération de professionnels de la technologie qui permettront au continent d’être compétitif dans l’économie numérique mondiale et de stimuler l’innovation sur le continent.

Dans un monde de plus en plus numérique, on ne saurait trop insister sur l’importance de doter la jeunesse africaine de compétences numériques.

Selon une statistique souvent citée, l’Afrique, qui est le continent le plus jeune du monde, représentera un cinquième de la main-d’œuvre totale et un tiers de la main-d’œuvre jeune dans le monde d’ici à 2030. L’Afrique peut saisir l’occasion et exploiter sa jeunesse pour devenir un centre mondial de compétences technologiques, mais le fossé des compétences numériques se profile à l’horizon. Il est essentiel de développer les compétences nécessaires pour être compétitif dans l’économie numérique mondiale. Nous devons concentrer nos efforts en matière de compétences sur trois domaines clés pour concrétiser la vision de l’Afrique en tant que pôle technologique : développer la culture numérique, donner aux entrepreneurs les compétences nécessaires pour prospérer et développer l’ensemble des compétences en matière d’intelligence artificielle nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de cette technologie.

La culture numérique doit être le point de départ

Alors que la technologie transforme rapidement le paysage de la main-d’œuvre, les employeurs du monde entier recherchent des travailleurs dotés de compétences numériques améliorées. Selon la Banque mondiale, la plupart des demandes de compétences numériques proviendront de professions non spécialisées dans les TIC, sous l’impulsion des entreprises qui adoptent les technologies numériques. On s’attend à ce que 70 % de cette demande concerne les compétences fondamentales, suivies de 23 % pour les compétences intermédiaires en dehors du secteur des TIC.

Conscients de l’importance des compétences numériques, les pays du continent élaborent des plans visant à développer les compétences nécessaires à l’économie numérique mondiale. En phase avec ces tendances mondiales, le gouvernement marocain a investi dans le développement des compétences numériques par le biais d’initiatives visant à autonomiser ses jeunes et à améliorer son écosystème numérique.

Conscient de la nécessité d’élargir l’accès aux programmes de développement des compétences numériques, Microsoft a lancé la Global Skills Initiative en 2021, en combinant les ressources de LinkedIn learning, GitHub et Microsoft Learn. Le programme a permis à 80 millions de demandeurs d’emploi dans le monde d’accéder à des compétences numériques. Au niveau local, plus de 200 000 personnes ont eu accès à des compétences numériques et fondamentales grâce à l’initiative.

Soutenir les entrepreneurs pour stimuler l’innovation

La qualification des startups et des PME doit être le deuxième domaine d’intervention. Bien que 10 à 12 millions de jeunes Africains rejoignent la population active chaque année, seuls 3 millions d’emplois sont créés. En aidant à soutenir et à pérenniser l’esprit d’entreprise, on contribuera grandement à résoudre le problème de l’emploi. Au-delà de l’emploi, les petites entreprises et les jeunes pousses sont souvent à la pointe de l’innovation et apportent des solutions aux défis sociétaux les plus pressants de l’Afrique.

Selon la Banque africaine de développement (BAD), environ 22 % de la population africaine en âge de travailler crée de nouvelles entreprises, soit le taux le plus élevé au monde. L’écosystème des startups technologiques africaines est en train de devenir une importante source d’emplois.

Pour former une nouvelle génération de leaders dans le domaine de la technologie, Microsoft s’est associée à l’école de développement 1337 au Maroc afin de former les étudiants de l’école. L’objectif de cette initiative est de créer un vivier de talents d’architectes Data & AI formés aux dernières technologies d’IA de Microsoft, soutenant le groupe OCP et les partenaires de Microsoft.

En outre, il aide 1 337 étudiants à trouver un emploi ou à créer leur propre entreprise dans le domaine de l’intelligence artificielle. Le résultat attendu de ce projet comprend la délivrance de plus de 100 certifications Microsoft et la formation de 37 groupes d’étudiants qui auront un impact sur 13 organisations. Ce programme s’aligne sur l’engagement de Microsoft à soutenir la mission du Groupe OCP au Maroc et la vision de l’UM6P pour l’Afrique et le continent.

Développer les compétences nécessaires à la révolution de l’IA

Les progrès de la technologie de l’IA font la une des journaux du monde entier, et ce à juste titre. L’IA est une technologie déterminante de notre époque. Et comme les entreprises investissent dans l’IA, la demande de professionnels qualifiés va continuer à augmenter. Selon le rapport State of AI in Africa, si les tendances actuelles se poursuivent, l’IA et les écosystèmes de startups qui l’accompagnent en Afrique pourraient gagner gros. On estime que la conquête de seulement 10 % du marché mondial de l’IA pourrait faire croître l’économie africaine de 50 % du PIB actuel.

Pour bénéficier de la transformation mondiale en cours, nous devons donner aux entreprises et aux personnes à travers le Maroc les moyens d’exploiter le potentiel de l’IA qui change la donne. Les partenariats stratégiques du secteur privé peuvent libérer le potentiel de la jeunesse africaine en permettant la mise en œuvre d’initiatives plus holistiques et durables.

Pour bénéficier de la transformation mondiale en cours, nous devons donner aux entreprises et aux personnes à travers le Maroc les moyens d’exploiter le potentiel de l’IA qui change la donne. Les partenariats stratégiques du secteur privé peuvent libérer le potentiel de la jeunesse africaine en permettant la mise en œuvre d’initiatives plus holistiques et durables.

Zindi, la principale communauté africaine de l’IA, et Microsoft s’emploient à faire progresser les compétences numériques sur le continent, en offrant à une nouvelle génération de jeunes Africains férus de technologie la possibilité d’acquérir les compétences exigées par le marché aujourd’hui et sur le lieu de travail de demain.

L’autonomisation de l’Afrique grâce aux compétences numériques et à la technologie de l’IA n’est pas seulement une vision, mais une réalité stratégique dans laquelle Microsoft est profondément investie. En réduisant la fracture numérique et en encourageant l’innovation, nous jetons les bases d’un avenir plus radieux où les talents africains pourront briller sur la scène mondiale. Ensemble, nous pouvons transformer les défis en opportunités et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte dans cette révolution numérique.

Partagez cet article :