Liberté de la Femme : L’Appel de Narjis Reghaye et Ahmed Ghayet

Les deux acteurs associatifs Ahmed Ghayet et Narjis Rerhaye ont appelé à la mobilisation et la détermination pour poursuivre le combat relatif aux libertés de la femme.

Depuis des années le mouvement féministe marocain, des Femmes et des Hommes, des jeunes, ont fait du combat pour les libertés de la Femme – qui vont bien évidemment de paire avec les libertés de l’Homme – leur priorité, rappellent Ahmed Ghayet, Acteur Associatif et culturel et Narjis Rerhaye, écrivaine et activiste dans un appel intitulé: « NOUS SOMMES FACE À UN CHOIX DE SOCIÉTÉ !”, relevant que la femme a « la liberté de disposer de son corps, d’aimer, la liberté de circuler, la parité, l’égalité des chances et des salaires”.

Les deux acteurs associatifs soulignent que des militants n’ont eu de cesse de se mobiliser, souvent dans le silence, parfois dans l’indifférence mais toujours avec constance et courage pour défendre les libertés de la femme, rappelant plusieurs affaires, dont celle des jeunes bénévoles belges menacées car vêtues de shorts, qui méritent la même mobilisation et nécessitent la même détermination.

L’appel relève qu’”à l’heure où vont débuter les travaux devant conduire notre pays vers un nouveau modèle de développement, nous ne pouvons plus nous cantonner à la dénonciation, à la protestation, il est évident que nous sommes face à un choix d’avenir : notre combat est porteur de propositions, d’idées, de valeurs, de choix : notre sensibilité doit être présente dans les structures chargées de réfléchir à ce nouveau modèle de développement qui conditionnera notre choix de vie, nos voix doivent être prises en compte”.

“De ces luttes ancrées dans le temps -et dans lesquelles il est absolument indispensable d’inclure les nouvelles générations- nous sommes les héritiers ; cette prise de position a valeur d’engagement, elle ne saurait être ponctuelle : nous nous engageons pour que la voie que nous traçons, le modèle auquel nous aspirons, ce choix que nous incarnons soit l’un des piliers de la société que nous voulons laisser à nos enfants”, ajoutent les deux acteurs associatifs.

Selon-eux, le futur doit s’incarner d’ores et déjà dans le présent où la liberté se conjuguera aussi bien au féminin qu’au masculin et se déclinera au pluriel.

Il va sans dire que www.lnt.ma et La Nouvelle Tribune soutiennent cet appel, en pleine conformité avec nos conviction et la ligne éditoriale de nos titres, fermes soutiens des libertés et des droits humains, et notamment celui des Femmes en lutte pour l’égalité des genres, la parité et le respect du droit absolu de disposer de leur propre corps.

Fahd YATA