L’Heure Joyeuse et son partenaire l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) ont procédé, mardi 10 janvier, à la signature de la convention de renouvellement du projet de Formation d’Aide à la Personne à Autonomie Réduite.

Lancé en 2021, ce projet, soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD) et la Principauté de Monaco, a déjà contribué à la formation de 5 promotions, dont 2 en cours d’accompagnement, avec un taux d’insertion en emploi décent de 85% pour les 3 promotions ayant complété leur formation, et 100% pour la première promotion.

Suite au succès de cette formation qui répond à un réel besoin du marché de l’emploi dans le domaine de l’aide à la personne à faible autonomie, l’Heure Joyeuse et l’IECD prévoient le lancement de 6 nouvelles promotions de jeunes en situation de NEET, affirme-t-on auprès de L’Heure Joyeuse.

Il est à rappeler que la formation FAPAR déployée au niveau du centre de l’Heure Joyeuse basé à la plateforme des jeunes Sidi Maârouf, est une formation de 9 mois, comprenant 3 mois de renforcement de capacités transverses des jeunes dans le cadre de la Cellule d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (COIP) de l’Heure Joyeuse, suivis par 6 mois de formation métier en mode alternance dans différentes structures assistant différents publics (centres d’accueil pour personnes en situation d’handicap, cliniques, centres de chimiothérapie, maisons de retraite, orphelinats…).

La Formation d’Aide à la Personne à Autonomie réduite (FAPAR) cible les jeunes femmes et hommes âgés de 18 à 35 ans avec un niveau minimum de 3ème année du collège ou équivalent et ayant réussi le test d’entrée à la formation (écrit et oral).

Elle permet de former des agents qualifiés d’aide auprès des personnes âgées, personnes malades ou en situation d’handicap dans les activités de la vie quotidienne, en contribuant à leur bien-être et en favorisant leur autonomie.

