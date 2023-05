L’Heure Joyeuse organise la cérémonie de remise des attestations de formation aux lauréats du projet Mohariki. L’association a procédé à la remise des attestations de formation à la promotion 1 en entretien automobile, composée d’une dizaine de jeunes.

La cérémonie s’est déroulée au sein des locaux de l’association, en présence des partenaires du projet à savoir la fondation Motul Corazon et l’expert en entretien automobile Fast Pro, ainsi que des jeunes lauréats et leurs familles.

L’événement a été marqué par le coup d’envoi de la promotion 2 en entretien automobile.

Il est à préciser que cette formation a été lancée dans le cadre du projet Mohariki « dispositif de mise à l’emploi rapide dans les métiers de l’entretien automobile » qui a pour objectif de former et d’accompagner plus de 60 jeunes, en échec scolaire ou mis en marge de la société, et leur donner tous les outils nécessaires pour la réussite de leur insertion professionnelle, explique-t-on auprès de l’Heure Joyeuse.

A terme, la formation devrait également accueillir des jeunes filles, précise la même source.

D’une durée de 6 mois, la formation cible des jeunes entre 18 et 30 ans, peu ou pas qualifiés et s’articule autour des services rapides.

Les jeunes alternent la théorie et la pratique, incluant des stages d’apprentissage et un stage de fin de formation. La partie théorique est enseignée au siège de l’Heure Joyeuse, tandis que la formation pratique et les stages sont effectués au sein des différents centres Fast Pro. Les lauréats de la formation seront ensuite accompagnés à l’insertion professionnelle.

