L’Heure Joyeuse et ses partenaires inaugurent, ce jeudi 26 janvier, le projet Altazir, déployé avec l’Association Fédérale de la Formation Professionnelle internationale (BvBBI) et IB (The Internationaler Bund), au sein du centre d’employabilité pour la promotion du genre et de l’inclusion sociale de la zone industrielle Tawfik Jadida.

Financé par l’initiative allemande spéciale « Formation et Emploi » du Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du Développement (BMZ), géré par Sequa gGmbH et mis en œuvre par l’Heure Joyeuse, le projet Altazir a pour objectif d’améliorer l’employabilité de 120 jeunes marocains et marocaines par l’implication renforcée de l’industrie dans la formation professionnelle via le renforcement de leurs capacités dans les filières « Électricité Industrielle » et « Génie Climatique », explique-t-on auprès de l’Heure Joyeuse.

Et de préciser que depuis septembre 2022, 60 jeunes ont constitué quatre promotions de formation réparties respectivement sur les deux filières avec un taux de 100% d’insertion en stage d’alternance pour les deux premières promotions.

L’approche innovante du projet Altazir réside dans le système de qualification professionnelle basé sur des « Qualifications Partielles » et qui aide les jeunes aux carrières et parcours interrompus à obtenir leur certification après chaque qualification « QP ». En QP1, les connaissances générales de base sans référence spécifique à la filière doivent être transmises, les connaissances techniques s’acquièrent lors des QP suivants. Chaque QP est suivi d’un stage d’un mois dans des entreprises spécialisées suite auquel un certificat qui confirme la participation réussie et les compétences et connaissances acquises est délivré.

L’association explique qu’il n’est pas obligatoire d’acquérir toutes les qualifications partielles pour réussir le programme de formation en vue d’une insertion en emploi dans le domaine de l’industrie. Fruit d’une synergie entre plusieurs partenaires, ce projet devrait apporter un nouveau souffle pour l’employabilité des jeunes marocains, en enrichissant le domaine de la formation professionnelle à travers une offre ciblée et adaptée aux besoins du marché, sous un format pratique permettant d’accéder à l’emploi à différents stades de la formation.

AL

