L’exposition « Regards : Photographie Camerounaise » inaugure le Project Space

La Biennale Internationale de Casablanca ouvre, le 19 juin 2019, son nouveau « Project space » à Casablanca. Celle-ci s’accompagne de son premier événement, l’exposition « Regards : Photographie Camerounaise » qui s’inscrit dans son programme d’incubation 2019-2020, en préparation de la cinquième BIC 2020 qui aura lieu du 24 septembre au 1er novembre 2020.

Cette exposition, né d’une collaboration entre la biennale et Yaounde Photo Network, plateforme photographique camerounaise indépendante, présentera les travaux de Romuald Dikoumé, Blaise Djilo, Max Mbakop, Yvon Ngassam, Antoine Ngolkedo’o et Charlotte Yonga.

« Le BIC Project space permettra avant tout d’interagir avec la scène artistique locale, de travailler avec une diversité de publics, de mener des ateliers et formations aux métiers d’art, et tenir des réunions de consultation », expliquent les initiateurs du projet.

En plus du médium photographique, l’espace présente du 19 au 22 juin 2019 « Digital Africa : Casablanca », exposition d’art vidéo et série de projections d’œuvres d’Afrique et de la diaspora, rassemblant des vidéastes établis et émergents. Les artistes sont : Hakeem Adam (Ghana), Driss Aroussi (Maroc / France), Wendimagegn Belete (Ethiopie / Norvège), Paul Emmanuel (Afrique du Sud), Badr El Hammami (Maroc / France), Khireddine Khaldoun (Algérie), Mohammed Amine Al Makouti (Maroc), Mahlöt Sansosa (Brésil / Tanzanie), Marton Robinson (Costa Rica / États-Unis d’Amérique), Leandré le Roux (Afrique du Sud) et Carly Whitaker (Afrique du Sud).