La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger organise, du 14 novembre au 14 décembre à Rabat, l’exposition « Poésie et Peinture » de l’artiste franco-marocaine Loubaba Laalej. Le vernissage de cette exposition se déroulera ce jeudi à 18h30 à l’Espace Rivages de la Fondation et sera enrichi d’une lecture poétique accompagnée de luth, suivie d’une séance de dédicace du livre « Poésie et Peinture » par l’artiste, indique la Fondation sur son site Internet. « Loubaba Laalej repousse les limites entre la peinture et la poésie en créant un dialogue entre ces deux formes d’art sur ses toiles, où le poème prend vie à travers les nuances des couleurs. Un renouveau influencé par son vécu migratoire qui a enrichi sa créativité et l’a poussée à explorer au-delà des sentiers battus », explique la même source. Originaire de Fès, Laalej s’est installée à Paris dès 1956 et a acquis des diplômes en journalisme, sociologie et études internationales. Issue d’une famille d’artistes, elle a très tôt développé un intérêt pour l’écriture et les arts plastiques. Ses œuvres ont été exposées dans plusieurs pays, notamment en France, Italie, Vietnam et Espagne.

En 2019, l’artiste a reçu un doctorat honorifique par le Forum International des Beaux-arts en reconnaissance de son œuvre. Membre actif du Bureau permanent de la Ligue des écrivaines d’Afrique et de l’Alliance des créateurs arabes, elle a publié plusieurs collections poétiques telles que « Pensées vagabondes », « Mysticité et plasticité », « Malhoun et Peinture », « Poésie et Peinture » et « Icônes de la plasticité au féminin ».

LNT

Partagez cet article :