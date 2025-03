L’exposition « Ralentir / Kheffef / Slow up », réalisée par Brahim Benkirane et Alexandre Chaplier, invite le public à explorer les routes oubliées du Maroc, loin des voies rapides et des trajets habituels. Au fil de leur périple, les deux photographes, partant de Tanger et allant jusqu’à Agadir, en passant par Safi et Oujda, ont pris le temps de savourer chaque instant, capturant la beauté des rencontres imprévues et des paysages défilant à travers les anciennes routes du pays.

Pour Brahim Benkirane, cette série photographique est un retour nostalgique vers son enfance, lorsqu’il voyageait en voiture dans le Maroc des années 70, observant les paysages défiler. Ces souvenirs, imprégnés d’une sensation d’infini, se retrouvent dans ses photos, qui témoignent du mouvement et du passage du temps. De son côté, Alexandre Chaplier, qui arpente le Maroc depuis plus de dix ans, a voulu s’éloigner de la routine des déplacements professionnels pour retrouver la lenteur des anciens chemins. Il s’attache ainsi à saisir l’intimité des personnes qu’il croise, offrant une vision plus humaine et contemplative du Maroc.

Le duo a partagé cette expérience photographique en voyageant ensemble, Alexandre conduisant doucement, permettant ainsi à Brahim de capter des instants suspendus. « Nous avons quitté les autoroutes du Maroc et nous sommes allés sur les routes nationales par lesquelles on ne passe plus. Et là, le long de ces espaces oubliés, nous avons découvert un autre rythme de vie. Nous y avons porté nos deux regards photographiques qui se complètent et se répondent, entre défilement de la route et suspension du temps » déclarent les deux photographes.

L’exposition « Ralentir / Kheffef / Slow up » est décrite par les organisateurs des Rencontres Photographiques de Boulogne-Billancourt 2024 comme un hommage à la lenteur, à la rêverie et à l’humanité, un plaidoyer pour l’acceptation du temps qui passe. Cette série photographique fait également partie d’une tournée nationale organisée par l’Institut français du Maroc, avec des étapes dans plusieurs villes du pays, telles qu’Essaouira, Agadir, Kenitra, Marrakech et Tanger, entre autres.

Cette série photographique fait l’objet d’un projet de beau-livre, coédité par les éditions Hemeria (France) et les éditions Malika (Maroc), et dont la parution est prévue en 2025.

Du jeudi 6 mars au dimanche 6 avril 2025

Place El Feddan, Tétouan

Visite libre et gratuite

