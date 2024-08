L’expérience pionnière du Maroc dans le domaine de la transition énergétique a été présentée lors l’ONS Energy Forum, un sommet mondial, qui se tient actuellement à Stavanger, en Norvège.

La ministre de la Transition énergétique et du Développement Durable, Leila Benali, qui représente le Maroc lors de ce conclave de premier plan inauguré par le Prince héritier Haakon de Norvège, a mis en avant les progrès significatifs réalisés par le Royaume dans le domaine des énergies renouvelables. Leila Benali, qui intervenait lors du panel d’ouverture intitulé « Vers un avenir plus durable et résilient » aux côtés du Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, a tenu à mettre en avant les principaux axes de la stratégie marocaine en la matière, dont la sécurité énergétique, l’ampleur des projets réalisés, et la rapidité de leur mise en œuvre.

Lors de ce forum, auquel a pris part l’ambassadeur du Maroc en Norvège Nabila Freidji, la ministre de la Transition énergétique a mis l’accent sur l’importance des partenariats internationaux pour une transition énergétique réussie. Elle a relevé que le Maroc, au regard de son potentiel et de l’expérience qu’il a accumulée dans ce domaine porteur, s’impose comme acteur clé dans le cadre des efforts mondiaux orientés vers une transition énergétique réussie.

En marge du Forum, Mme Benali a pris part, dimanche, à une table ronde sous le thème : « Une question cruciale : Traiter les dépendances dans les chaînes d’approvisionnement des technologies propres ». Lors de cette discussion, la ministre a étalé la stratégie en matière de gestion des minéraux. Tout en soulignant la vocation du Maroc en tant que corridor stratégique pour les chaînes d’approvisionnement mondiales, Mme Benali a mis en relief l’importance du recyclage des minéraux critiques pour assurer leur durabilité à long terme et l’encouragement à l’innovation, à la certification et aux incitations pour aborder la criticité des minéraux. La responsable a, par ailleurs, tenu en marge du sommet plusieurs rencontres bilatérales avec des acteurs de premier plan, dont les ministres norvégiens de l’Énergie de Norvège et du Climat et de l’Environnement de Norvège, respectivement Terje Aasland et Andreas Bjelland Eriksen. Elle s’est également entretenue avec des opérateurs et acteurs norvégiens et internationaux du secteur de l’énergie. Ces rencontres ont été l’occasion de souligner le potentiel de collaboration entre le Maroc et la Norvège dans les domaines se rapportant à la transition énergétique.

Il convient de rappeler que l’ONS Energy Forum, organisé par l’Office Norvégien de Sécurité Pétrolière (ONS), est une plateforme majeure pour discuter des enjeux critiques du secteur énergétique, notamment la décarbonisation, l’innovation technologique, et les dynamiques géopolitiques. L’édition 2024 marque le 50ème anniversaire de cette conférence incontournable, placée sous le patronage de la Famille Royale norvégienne.

