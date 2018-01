PARTAGER L’évolution du MASI entre 2007 et 2017 selon BMCE Capital Research

BMCE Capital Research n’a point chômé à la fin de l’année 2017. En effet, les analystes financiers du Groupe BMCE Bank Of Africa ont publié un bilan boursier largement exhaustif et consacré aux performances du MASI, l’indice phare de la cote casablancaise, qui porte sur les dix dernières années, 2007-2017. Une démarche qui permet de comprendre le comportement du marché Actions et les diverses phases qui l’ont caractérisé au cours de la dernière décennie.

AD

Sur les 10 premières capitalisations de 2007, seules 5 sont encore présentes dans le TOP 10 de 2017 notamment après le retrait en 2010 des titres ONA et SNI et en 2015 de CGI. MAROC TELECOM s’accapare toujours la première marche du podium des plus grosses capitalisations mais, en 2017, ATTIJARIWAFA BANK s’arroge la première place en matière de capitalisation flottante.

Enregistrant la plus forte hausse annuelle depuis 2007, SNEP s’adjuge la tête du classement avec +247,4%, suivie de JET CONTRACTORS (+125,7%) et d’ALLIANCES (+120,8). En revanche, TIMAR, s’est dépréciée de 31,3% signant ainsi la pire performance de 2017 devant ADDOHA qui s’est effondrée en toute fin d’année (-23,2%).Toutefois, en dépit des performances significatives réalisées par les petites et moyennes capitalisations, leur contribution à la croissance globale du marché ne dépasse pas les 1%.

Depuis 2007, la capitalisation sectorielle du MASI n’a que légèrement changé. Les Holdings et l’immobilier se sont progressivement effacés au profit des Assurances et de l’Agroalimentaire. Le poids des Banques, lui, s’est renforcé de 8 points au moment où celui des télécommunications s’est replié de 3 points. Ces deux secteurs demeurent ainsi les plus pesants dans l’indice phare de la Bourse de Casablanca en représentant 53% de la capitalisation globale.

Un marché qui a toujours traité à des niveaux élevés oscillant entre 15x et 23x les bénéfices au moment où la moyenne de rendement se fixe à 3,9%.

La rentabilité globale annuelle moyenne (performance et rendement brut additionnés) du marché boursier s’établirait à 7,6% entre 2007 et 2017, contre 4,4% offerts par les BDT 10 ans en 2007.