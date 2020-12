Après une première sortie à l’international en septembre dernier, l’État marocain vient d’opérer une émission sur le marché des Euro bonds libellés en dollars d’un montant de 3 milliards de dollars.

Cette levée se décompose en trois tranches, à des taux favorables dans le contexte actuel et souligne la bonne image de la signature Maroc sur le marché international des capitaux.

Elle permettra notamment de réduire le recours à l’endettement intérieur par le Trésor et de conforter sérieusement nos réserves de change et annonce peut-être une baisse des taux d’intérêts avant la fin de l’année.

Ci-après l’analyse de cette opération par Attijari Global Research.

Après une émission de 1,0 MM€ en septembre dernier, le Trésor vient de réussir en ce mois de décembre la plus importante levée en devise de son histoire, soit de 3,0 MM$. À cet effet, le Maroc rejoint le club des pays ayant opéré des émissions records en 2020, à l’image de l’Égypte qui a levé 5,0 MM$.

Bénéficiant d’un taux de sursouscription de 4,0x, cette nouvelle émission Eurobond libellée en dollar s’est opérée en 3 tranches avec des niveaux de spread plus attractifs que ceux observés lors de la dernière sortie. Plus en détails :

 La 1ère d’un montant de 750 M$ sur une maturité de 7 ans et associée à un spread de 175 PBS ;

 La 2ème d’un montant de 1,0 MM$ sur une maturité de 12 ans et associée à un spread de 200 PBS ;

 Enfin, la 3ème de 1,25 MM$ sur une maturité de 30 ans et associée à un taux d’intérêt de 4,0%.

L’analyse d’AGR de cette levée historique, particulièrement dans le contexte actuel, fait ressortir trois points clés :

(1) Le Maroc continue de bénéficier de la confiance des bailleurs de fonds à l’international avec une Demande qui atteint les 13 MM$ assortie à des conditions de financement avantageuses. Un constat rassurant dans un contexte marqué par la montée de l’aversion au risque des investisseurs envers le marché de la Dette ;

(2) Le recours du Trésor au marché domestique devrait s’alléger de manière significative, permettant ainsi de dissiper les pressions haussières sur la courbe des taux observées au cours des dernières semaines. En effet, cette levée historique de 3,0 MM$ permettrait à l’argentier de l’État de dépasser son financement extérieur cible prévu par la LFR 2020 de 60,0 MMDH ;

(3) Les réserves en devises devraient dépasser les 310 MMDH à fin 2020E, un niveau record pour le Royaume.

Contrairement à l’émission du mois de septembre (1,0 MM€) qui n’avait servi qu’au remboursement d’une tombée équivalente durant le même mois, cette nouvelle levée permettrait de renflouer les réserves en devises et par conséquent, atténuer les pressions de liquidité sur le marché monétaire.

L’avis d’Attijari Global Research

Concrètement, cette levée historique permettrait d’une part, un allégement visible des pressions sur le coût de financement du Trésor sur le marché domestique et d’autre part, une nette amélioration des conditions de liquidité du marché monétaire. Tenant compte de cette nouvelle donne, le scénario d’une baisse du taux directeur de Bank Al-Maghrib en décembre 2020 devient aujourd’hui moins probable.

LNT avec Attijari Global Research