L’ESCA rejoint les rangs prestigieux des écoles accréditées AACSB

M. Thami Ghorfi, Président de l’ESCA Ecole de management, a réuni la presse ce vendredi matin pour officialiser l’obtention par son établissement de la prestigieuse accréditation de l’Association for the Advancement of Collegiate Schools of Business (AACSB), une distinction internationale attribuée aux écoles de commerce les plus renommées.

»Nous sommes fiers que ESCA Ecole de Management soit la 1ere Business School au Maroc et en Afrique francophone à acquérir l’Accréditation AACSB, et qu’ainsi le Royaume rentre sur la carte mondiale de l’excellence dans la formation managériale », s’est réjoui M. Ghorfi lors du point de presse, ajoutant que cette »prestigieuse accréditation » est un gage d’un processus de développement continu. L’ESCA rejoint ainsi le rang des grandes écoles et universités accréditées, parmi lesquelles Harvard, Yale, HEC Paris ou encore London School of Economics, après avoir été la première école privée reconnue par l’Etat au Maroc.

Le processus d’accréditation, qui a commencé dès 2012, a demandé à l’ESCA de grands efforts et investissements, en temps comme en argent, pour étoffer les ressources humaines, ajuster les programmes, et augmenter la production scientifique de ces laboratoires de recherche. « Nous avons multiplié notre production scientifique par 5 en 4 ans », précise sur ce point Dr Hatimi, Directeur des accréditations à l’ESCA.

L’accréditation obtenue est valable 5 ans, avec la nécessité de produire un rapport annuel. L’obtenir, et la conserver, pour une école, et un gage d’amélioration continue de ses programmes d’éducation et de recherche, et permet de fédérer les équipes autour d’une dynamique de développement ambitieuse, même au sein des établissements de premier ordre.

M. Ghorfi, qui espère à travers cet accomplissement attirer davantage d’étudiants étrangers à l’ESCA, a toutefois promis que cette nouvelle accréditation, qui sera apposée sur les diplômes dès cette année, n’allait pas provoquer de hausse des frais de scolarité.

Fondée en 1992, ESCA École de management est une grande école de commerce et de gestion marocaine installée dans le centre-ville de Casablanca. L’école compte plus de 3 000 diplômés et forme chaque année 1 100 étudiants, cadres et dirigeants au sein de ses 17 programmes nationaux et internationaux 4 et de son centre de formation continue ESCA Executive Education. Les programmes de l’école se déploient du parcours Grande école aux programmes Executive.

A propos de l’accréditation AACSB

De son côté, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) est créée en 1916. Elle est l’association des écoles de management la plus importante du monde, avec plus de 1.600 organisations membres dans 54 pays. Seulement 831 institutions académiques ont réussi à décrocher ce label à fin 2018, soit moins de 5% des Business Schools à travers le monde.

L’accréditation AACSB reconnaît la qualité des écoles de commerce en évaluant plusieurs critères, entre autres, la pertinence de leur mission et de leurs stratégies, leur capacité d’innovation et leur impact au sein de leur communauté, la réussite professionnelle de leurs lauréats, leur réputation et leur engagement auprès des entreprises, la qualité de leurs programmes, leurs procédures de gestion des étudiants, les compétences de leur corps professoral et leur niveau de contribution intellectuelle.

Selim Benabdelkhalek