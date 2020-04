PARTAGER Les services Apple débarquent au Maroc

Le géant de la technologie Apple a lancé jeudi ses services dans une vingtaine de nouveaux pays, dont le Maroc.

Ainsi, les utilisateurs marocains de produits Apple, dont les ordinateurs Mac, les iPhone ou les iPad pourront désormais s’abonner aux nombreux services offerts par la firme de Cupertino, dont l’App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts et iCloud.

« Nous sommes ravis d’offrir les services les plus appréciés d’Apple dans plus de pays que jamais », a déclaré, dans un communiqué, le vice-président d’Apple Music et International Content, Oliver Schusser.

« Nous espérons que nos clients pourront découvrir leurs nouvelles applications, jeux, musique et podcasts préférés alors que nous continuons à célébrer les meilleurs créateurs, artistes et développeurs du monde. »

L’App Store, désormais disponible dans 175 pays et régions, est un marché d’applications de plus d’un demi-milliard de visiteurs chaque semaine, selon la marque à la pomme. « C’est le meilleur endroit pour que les utilisateurs découvrent de nouvelles applications et permet aux développeurs de toutes tailles de distribuer leurs applications aux clients du monde entier », ajoute-t-on.

En Afrique, outre le Maroc, les services d’Apple seront aussi disponibles au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en République démocratique du Congo, au Gabon, en Libye, au Rwanda et en Zambie.

LNT avec CdP