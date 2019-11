PARTAGER Les régions montagneuses se préparent à lutter contre les effets du froid

Le Comité de veille et de suivi de la province d’Ifrane a tenu, vendredi, une réunion présidée par le gouverneur de la province d’Ifrane, Abdelhamid Al Mazid, et consacrée à la présentation des mesures proactives destinées à faire face aux effets de la vague de froid et faciliter le désenclavement des habitants des localités montagneuses.

Dans une déclaration à la presse, le directeur provincial de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau à Ifrane, Younes El Meskini, a souligné que ces opérations ont démarré récemment, avec la maintenance des équipements de déneigement et le renforcement des moyens de télécommunication, ainsi que l’approvisionnement en outils de traitement et d’accélération de la fonte des neiges.

Les travaux de nettoyage des ouvrages d’art et des canaux d’assainissement des eaux usées et la préparation des centres d’accueil au niveau des communes de Habri et Timhdit ont été lancés, a-t-il ajouté, citant également l’installation de panneaux de signalisation verticale pour faciliter l’orientation lors des chutes de neige.

Il a rappelé que des réunions internes sont tenues régulièrement avec les directions régionales pour assurer la coordination ‘’la plus efficace possible’’ de l’opération de déneigement.

De son côté, Ibrahim Foudi, chef de division des affaires générales à la province d’Ifrane, a indiqué que la province, dans le cadre des mesures proactives, a mobilisé un certain nombre de moyens logistiques et humains visant le désenclavement des zones touchées par les vagues de froid, faisant part de la mise en place d’une flotte composée notamment de 60 engins brise-glaces, 13 bulldozers et 12 ambulances.

Cette opération, qui cible plus de 120 douars relevant de 10 communes d’une population estimée à 150.000 habitants, porte entre autres sur le déneigement des routes nationales, régionales et communales, a-t-il poursuivi.

Et pour rapprocher les soins de santé des couches cibles, les centres de santé ont été approvisionnés des médicaments nécessaires, outre le recensement de toutes les femmes enceintes et la mise en place de centres d’accueil pour les sans domiciles fixes, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

Selon des données publiées récemment, le nombre de provinces bénéficiant du plan d’intervention du gouvernement dans les zones enclavées pour la saison hivernale 2018-2019 a été porté à 27 provinces, contre 17 en 2009.

Le gouvernement a fixé, chaque année depuis 2009, un plan d’intervention lors des périodes de neiges, de pluies et de vagues de froid ayant ciblé 1.426 douars et 213 collectivités territoriales correspondant à une population de 660.000 personnes.

Ce plan adopté annuellement par le gouvernement repose sur une série de mesures, dont la mise en place d’un centre de commandement pour l’intervention rapide au niveau du ministère de l’Intérieur et des provinces concernées et l’opérationnalisation des commissions provinciales pour intervenir à temps et au bon endroit.

Les mesures concernent également l’approvisionnement normal de ces régions en denrées de première nécessité, la distribution du fourrage pour le bétail, l’organisation d’une intervention immédiate à travers des secours par hélicoptères et la mobilisation d’engins de déneigement.

LNT avec MAP