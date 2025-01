Le Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc (CNONM), en collaboration avec l’Union Arabe pour la Construction et la Promotion Immobilière et l’Union Ouest-Africaine pour la Promotion Immobilière, a tenu en ce début de semaine à Casablanca une rencontre de presse pour annoncer l’organisation du Congrès Arabo-Africain sur le Développement et l’Investissement Immobilier, qui se déroulera à Laâyoune les 4 et 5 avril prochain. Cette rencontre a également été l’occasion de présenter les initiatives récentes de l’Union Arabe pour la Construction et le Développement Immobilier.

Le congrès de Laâyoune connaîtra la participation de ministres, investisseurs, promoteurs immobiliers, notaires et autres représentants d’institutions financières. Pour cette première édition, le Gabon a été choisi comme invité d’honneur, renforçant les liens entre les pays Africains et Arabes, tout en incarnant l’esprit de collaboration et de partage qui anime cet événement d’envergure.

Sur le choix de Laâyoune, les organisateurs expliquent que ‘‘ cette ville, grande métropole des provinces du Sud marocain, incarne à elle seule l’esprit de ce congrès. Son essor économique et son rôle de carrefour entre l’Afrique et le monde arabe font d’elle le lieu idéal pour symboliser cette coopération arabo-africaine’’. Et d’ajouter que la ville illustre parfaitement le modèle marocain de développement intégré, alliant stabilité et innovation.

Par la même occasion, Laâyoune accueillera prochainement le bureau régional de l’Union Arabe pour la Construction et le Développement Immobilier (CREDA), marquant une étape décisive dans la coopération régionale., dit-on auprès des organisateurs pour qui ce développement souligne à la fois la gestion proactive du secteur immobilier et le rôle stratégique du Maroc dans la région.

A Casablanca, la conférence de presse fut l’occasion d’officialiser la tenue de ce congrès tripartite, prévue à Laâyoune. Lors de cette rencontre, les grandes orientations du congrès ont été présentées par le Président de l’Union Arabe pour la Construction et la Promotion Immobilière, Dr. Lahiq Al-Otaibi (Arabie Saoudite), le SG de l’Union, M. Salah Eddine EL BADRY (Maroc), le Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de l’Afrique de l’Ouest (FPIAO), M. Siriki Sangaré (Côte d’Ivoire) et le Secrétaire Général du Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc (CNONM), Me Mohamed Rachid TADLAOUI.

Aussi, lors de cette conférence de presse, l’Union Arabe pour la Construction et le Développement Immobilier a désigné le Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc (CNONM) en la personne de Maitre Mohamed Rachid Tadlaoui comme l’interlocuteur privilégié de cette prestigieuse instance au Maroc. Cet événement phare marque un tournant décisif dans la coopération entre les pays arabes et africains, en posant les bases d’un partenariat renforcé dans le secteur immobilier.

Pour ces différents acteurs, le congrès de Laâyoune, fruit d’une vision commune, vise à renforcer la coopération régionale et à créer des opportunités d’investissement stratégiques entre les pays membres. Avec la participation de décideurs, promoteurs, notaires, investisseurs et institutions financières, cet événement mettra en avant les enjeux et opportunités liés au développement immobilier durable et inclusif.

Le programme inclura des sessions plénières, des ateliers thématiques et des panels interactifs permettant aux participants d’explorer des sujets cruciaux tels que la transformation digitale dans le secteur immobilier, les solutions de financement innovantes, et l’importance de la durabilité dans les projets immobiliers modernes…

H.Z

