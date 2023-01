Le comité sport de l’Ecole nationale supérieure des Mines de rabat (ENSMR ex-ENIM) organise la 16ème édition de son événement phare, les Olympiades des Mines de Rabat (OMR), les 3 ,4 et 5 février 2023.

Cet événement, qui reste fidèle à sa mission première, a pour objectif principal de nouer des liens entre les étudiants et développer chez eux l’engagement commun, l’esprit d’équipe, l’efficacité collective et le respect mutuel.

S’inscrivant dans le cadre des activités parascolaires sportives organisées, les OMR combinent des aspects sportif, culturel et artistique, et fournissent l’occasion aux jeunes futures ingénieurs du Maroc de se rassembler autour de ces activités.

Avec l’aide de ses différents partenaires, les OMR programment une conférence d’ouverture le 03 février sous le thème « Le sport : Entre construction personnelle et développement économique. « , qui verra la présence d’importantes figures dans le domaine économique, et dans le domaine sportif en tous genres, élaborée au profit de prendre en compte les avis, expertises et aspirations en réunion.

Du côté des organisateurs, on assure que l’événement affichera une programmation de qualité, pleine d’ambition afin d’encourager les dix milles invités issus de différentes écoles supérieures du Maroc, à s’impliquer davantage dans les disciplines et dans les compétitions sportives qui auront lieu le 4 février. Il y aura également l’organisation d’un événement artistique le 5 du même mois, dans lequel les talents des participants seront présentés à un comité composé des personnes spécialisées dans le domaine artistique, et en présence d’artistes notables dans divers domaines (théâtre, chant, comédie etc.).

LNT avec CdP

