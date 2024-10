L’encours global des M-Wallets émis par les établissements a augmenté considérablement en 2023, passant de 7,7 millions à fin 2022 à 10,4 millions à fin 2023, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette amélioration est due à une augmentation des souscriptions de près de 35%, explique BAM dans son rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et l’inclusion financière, précisant qu’à fin 2023, 20 offres M-Wallets sont présentes sur le marché, dont 12 émises par des établissements de paiement.

Selon la même source, la part des M-wallets émis par les établissements de paiement a représenté 72% du total de l’encours des M-wallets, soit 7,4 millions de M-wallets à fin 2023 (contre 5,8 millions à fin 2022).

Sur la base des déclarations communiquées par les établissements concernés, l’encours de M-Wallets émis progresse de façon continue, aussi bien auprès des établissements de paiement qu’auprès des établissements bancaires.

En effet, le stock des M-Wallets émis par les établissements bancaires et les établissements de paiement a connu une augmentation respective de 36% et 34% entre 2022 et 2023 (contre une progression respective de 21% et de 38% entre 2021 et 2022).

Cette progression demeure corrélée à l’évolution des ouvertures des comptes de paiement, émis par des établissements de paiement. Le stock de ces comptes a atteint 10,3 millions en 2023 contre 6,8 millions en 2022 et 5,4 millions en 2021.

Concernant la structure de ces comptes, elle demeure quasi-identique à celles des années 2022 et 2021. Le compte de niveau 2 prédomine avec une part de 45% contre 50% un an auparavant.

En revanche, le compte de niveau 3 a vu sa part progresser en 2023, passant de 14% en 2022 à 27% au détriment du compte de type 1 dont la part a diminué pour s’établir à 28% en 2023 contre 36% en 2022.

LNT avec Map

