Les livraisons de ciment se sont établies à plus de 10,43 millions de tonnes (Mt) à fin octobre dernier, en baisse de 9,22% comparativement à la même période un an auparavant, selon l’Association professionnelle des cimentiers (APC). Les livraisons destinées aux segments « Distribution » et « Béton prêt à l’emploi » se sont situées respectivement à 6,47 Mt (-14,01%) et à 2,05 Mt (+3,29%), précise l’APC.

Pour leur part, les écoulements des activités « Prefa », « Bâtiment » et « Infrastructures » se sont établis à respectivement 960.223 tonnes (-5,43%), 448.689 tonnes (-9%) et 488.438 tonnes (+6,53%).

Pour le seul mois de octobre 2022, les livraisons de ciment ont baissé de 16,40% à 1.048.975 tonnes.

LNT avec MAP

