Les Lions de l’Atlas, auteurs d’un parcours historique lors de la Coupe du monde Qatar 2022, ont eu droit mardi à Rabat, à un accueil triomphal par des milliers de supporters en effervescence, venus les acclamer et célébrer comme il se doit leur prestation héroïque qui restera dans les annales du football international.

Dès que l’avion spécial transportant les joueurs de l’équipe nationale, des membres de leurs familles et des membres du bureau directeur de la Fédération royale marocaine de football a atterri à l’aéroport de Rabat-Salé, l’enthousiasme et la joie ont été palpables sur les visages des milliers de Marocains rassemblés pour rendre hommage aux Lions de l’Atlas qui ont honoré les couleurs nationales avec un grand courage et une combativité exemplaire.

En quittant l’aéroport à bord d’un bus découvert aux couleurs nationales avec la mention « Dima Maghrib », les protégés de Walid Regragui ont été émus par l’ampleur de l’accueil populaire qui leur a été réservé par des milliers de Marocains dans un moment chaleureux de partage et de communion.

Le cortège des Lions de l’Atlas s’est frayé son chemin parmi les milliers de supporters rassemblés tout au long du parcours pour saluer leurs héros qui ont gagné l’estime et la reconnaissance de tous, au Maroc et ailleurs.

L’accueil fabuleux réservé aux joueurs de l’équipe nationale a été à la hauteur de leur exploit face à de grandes nations de football au niveau mondial, à l’instar de l’Espagne, du Portugal et de la Belgique.

Amassés tout au long du parcours de 15 km, les milliers de Marocains de tout bord, de tout âge et de toutes les régions du Royaume ont eu l’occasion de témoigner leur fierté, leur reconnaissance et leur estime pour cette équipe qui a bouleversé l’ordre établi du football mondial et a fait retentir le nom du Maroc à l’échelle internationale.

De l’aéroport de Rabat-Salé, en passant par l’Avenue Hassan II, la Place 16 Novembre, la Place Chellah, l’avenue Mohammed V, la Place Al Barid, la place Mohammed V, l’avenue Moulay El Hassan et Bab Essoufara, l’engouement des supporters, munis de drapeaux et de banderoles de soutien à l’équipe nationale a été manifeste dans un élan de communion parfaite.

Au fil que le cortège avançait, l’émotion et l’euphorie sont devenues de plus en plus grandes. En vélos, motocycles, voitures, ou à pied, tous les moyens ont été bons pour pouvoir suivre le cortège et saluer les Lions de l’Atlas.

Cet élan populaire intense et spontané a ému les joueurs et le staff technique de l’équipe nationale qui n’ont eu de cesse de saluer la foule présente pour les acclamer.

Après leur exploit historique et inédit à la Coupe du monde du Qatar, les Lions de l’Atlas auront certainement leur mot à dire lors des prochaines échéances, notamment à l’occasion de la prochaine Coupe d’Afrique des nations prévue en Côte d’Ivoire.

