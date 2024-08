Les défis croisés de la migration et du changement climatique à l’échelle nationale et internationale ont été au centre d’un atelier organisé, mardi à Rabat, par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Les participants à cette rencontre sur les liens entre la migration, l’environnement et le changement climatique ont planché sur les impacts importants des risques environnementaux sur les populations, notamment dans les zones rurales, expliquant que les pressions environnementales, telles que les sécheresses et les inondations influencent fortement les dynamiques migratoires, rendant la question de la migration climatique de plus en plus pressante au niveau des politiques publiques.

Après avoir souligné l’impact de ces phénomènes environnementaux sur la santé des populations, ils ont appelé à l’adoption de nouvelles réformes et politiques climatiques qui prennent en considération les dimensions environnementale et migratoire.

Dans ce sens, la cheffe de mission de l’OIM au Maroc, Laura Palatini, a indiqué que l’organisation onusienne a développé une stratégie complète pour aborder les liens entre la migration, l’environnement et le changement climatique, visant à renforcer la résilience des communautés les plus vulnérables, à intégrer les questions migratoires dans les politiques climatiques et à soutenir la migration comme une stratégie d’adaptation efficace.

Mme Palatini a également relevé que l’OIM travaille en étroite collaboration avec plusieurs pays dont le Maroc, ainsi que l’ensemble des acteurs concernés pour l’élaboration de stratégies efficaces favorisant l’intégration des aspects de la migration et du climat dans les politiques publiques.

« En adoptant une approche multisectorielle et collaborative, nous pouvons travailler ensemble pour développer des solutions durables qui répondent aux besoins des populations, tout en protégeant leur dignité », a-t-elle insisté, relevant que le changement climatique représente l’un des plus grands défis d’aujourd’hui et que ses impacts touchent particulièrement les pays du Sud qui en subissent les conséquences les plus graves.

Les autres intervenants ont également mis en exergue les différents projets et actions menées par l’OIM dans la région MENA, visant à faire face aux répercussions des changements climatiques sur les populations, ainsi que sur les migrants.

Cet atelier de deux jours sera marqué par la présentation des résultats du projet « Le lien entre la migration, l’environnement et le changement climatique au Maroc », et l’étude sur les liens entre la migration et le changement climatique dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Souss-Massa, qui s’inscrit dans le cadre du portefeuille « Migration, environnement et changement climatique » de l’OIM.

Cet événement a pour objectifs de renforcer le débat national sur l’intégration du nexus migration-environnement-changement climatique dans les politiques publiques, d’explorer les défis posés par ces interactions complexes au Maroc, ainsi que de mettre en évidence l’impact du changement climatique et de la migration sur la santé des populations.

LNT avec Map

