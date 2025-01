Les Impériales présentent en 2025 un nouveau concept, « Les Impériales Week », qui se déroulera à Casablanca du 27 janvier au 2 février.

Ce format inédit s’étendra sur une semaine et proposera une immersion approfondie dans les domaines de la communication, du marketing, des médias, du digital et de l’événementiel.

Cette édition se distingue par une diversité d’activités, incluant des séances d’ouverture et de clôture, des plénières thématiques abordant différents sujets tels que le business, le capital humain et les technologies, ainsi que des ateliers participatifs et des masterclasses.

Les moments de consécration comporteront notamment la remise des trophées « Les Étoiles », la « Love Brand » ainsi que des hommages et des célébrations surprises, assurent les organisateurs.

Le thème central de cette édition, « The Paradigme Shift – Business.People.Tech », met en lumière les mutations qui redéfinissent les professions du secteur.

Les évolutions des attentes des consommateurs, les avancées technologiques et l’importance croissante de l’humain dans les stratégies de marque conduisent à une réévaluation des normes existantes, expliquent les organisateurs.

Face à des changements économiques, sociaux et technologiques, les modèles traditionnels doivent être reconsidérés. Ce thème, hérité de réflexions entamées depuis 2019, vise à explorer comment les marques peuvent s’adapter et comment la technologie peut servir d’outil de transformation durable, affirme la même source.

Au-delà de l’événement lui-même, les Impériales annoncent une dynamique de transformation plus large, cherchant à établir une plateforme collaborative pour l’ensemble de la communauté professionnelle.

Le site internet lesimperiales.com, récemment refondu, servira de mémoire vivante des précédentes éditions, rassemblant des archives, études de cas et témoignages des marques innovantes au Maroc. Il se veut un espace d’apprentissage pour les nouvelles générations.

Des initiatives comme la création de Circles et Clubs thématiques permettront de maintenir les échanges tout au long de l’année, favorisant ainsi les synergies entre les professionnels du secteur. L’étude prospective « Maroc2035 » se penchera, quant à elle, sur les transformations à anticiper pour les marques et les consommateurs marocains dans les années à venir.

Les Impériales Week 2025 poursuivront par ailleurs la tradition d’excellence avec la remise des trophées « Les Étoiles », dotés de huit catégories principales et 27 sous-catégories, pour récompenser les meilleures campagnes de 2024. La cérémonie de remise des prix, accompagnée d’un Showreel des campagnes nominées, constituera un moment fort de la semaine, qui se conclura par une soirée de gala réunissant les acteurs de l’écosystème.

« Les Impériales Week 2025 ne sont pas seulement un événement ; elles sont un mouvement », déclare Anouar Sabri, président de l’Association Les Impériales. « Nous invitons tous les professionnels à nous rejoindre dans cette démarche de découverte, où nous redéfinirons ensemble l’avenir de nos industries ».

AL

