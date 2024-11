En préparation de la 8ème édition de leur événement annuel, prévue du 27 au 31 janvier 2025 sous le thème « The Paradigm Shift – Business. People. Tech. », l’association Les Impériales a annoncé le lancement d’une étude prospective ambitieuse. Cette initiative vise à anticiper les transformations futures et les enjeux majeurs des secteurs de la communication, du marketing, du digital, des médias et de l’événementiel à l’horizon 2035, tout en renforçant leur impact sur le développement économique du Maroc.

Une mobilisation collective pour des perspectives innovantes

Les Impériales appellent l’ensemble des professionnels et acteurs des industries concernées à participer activement à cette démarche. Institutions publiques et privées, agences, entreprises, experts, associations, ainsi que les talents émergents sont invités à contribuer à une réflexion collective. Cette mobilisation vise à enrichir l’étude par des perspectives diversifiées et à développer des solutions concrètes adaptées aux défis et opportunités de demain.

L’étude se donne pour objectif de valoriser l’industrie de la communication au Maroc, tout en encourageant l’innovation et en renforçant l’attractivité du pays dans ces secteurs stratégiques. En élaborant un guide de réflexion stratégique, elle ambitionne de répondre aux réalités économiques et sociales en mutation, et de soutenir la compétitivité nationale dans un environnement global en constante évolution.

En ligne avec le Nouveau Modèle de Développement

Cette initiative s’inscrit dans les objectifs du Nouveau Modèle de Développement (NMD). Elle cherche à mettre en lumière le rôle des secteurs de la communication, du marketing, des médias et du digital dans la promotion de l’image du Maroc, l’amélioration de sa compétitivité, et la contribution à l’inclusion socio-économique.

L’étude portera également une attention particulière à la création de compétences et d’emplois qualifiés, en identifiant les besoins futurs de ces industries et en élaborant des stratégies adaptées pour préparer les talents de demain.

Portée par une approche collective et prospective, cette étude ambitionne de repenser les métiers de la communication avec la contribution des principaux acteurs du secteur. En rassemblant les compétences nationales issues des sphères publiques, privées et associatives, elle vise à concevoir un cadre partagé pour accompagner les transformations nécessaires et relever les défis à venir.

Les Impériales invitent l’ensemble des parties prenantes à s’engager dans cette réflexion collective, en faisant de cette initiative un levier concret pour adapter l’industrie aux changements à venir et en garantir la durabilité et la pertinence.

LNT

