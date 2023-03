La 6ème édition des Impériales, rendez-vous annuel des professionnels du marketing, de la communication, des médias et du digital, se tiendra du 8 au 12 mai prochain à Casablanca, sous le signe de l’innovation et de la performance « Breaking boundaries : a matter of mindset », a annoncé le président de l’Association « Les Impériales », Anouar Sabri.

S’exprimant lors d’une conférence de presse dédiée à l’événement mardi à Casablanca, M. Sabri a relevé qu’au-delà de « l’écosystème marocain de la communication, Les Impériales se sont imposées au fil des éditions, comme le rassemblement de toutes celles et ceux qui se veulent acteurs du développement du Maroc, et pas seulement celui de notre secteur ».

« L’édition précédente de 2022 avait amorcé ce virage, en abordant la question centrale de la Marque Maroc, donnant plus d’amplitude aux Impériales. Nous prévoyons cette année de poursuivre le débat en connectant les décideurs, publics, privés ou institutionnels, pour une véritable vision commune du Maroc de demain », a ajouté M. Sabri, notant que cette édition des Impériales coïncide avec la célébration du 20ème anniversaire de cet événement.

« Cette année, on va célébrer tous les événements marquants qui ont eu lieu dernièrement, en l’occurrence l’épopée de l’équipe nationale lors du mondial 2022 et autres, d’où le slogan +Breaking Boundaries+. En d’autres termes, il faut aller au-delà de soi et au-delà des limites », a-t-il dit.

Il a par ailleurs fait valoir que la grande nouveauté de cette année est l’inclusion de « deux grands ponts de l’écosystème marocain dans les Impériales, à savoir le marché des études et l’événementiel, à qui seront réservées des catégories spéciales lors des Prix les Etoiles ».

En outre, parmi les nouveautés de cette édition, a-t-il poursuivi, « l’association les Impériales va coorganisé avec le think tank lancé il y a deux ans, Morocco Tomorrow Initiative, une conférence intitulée +Casablanca Conference+ qui sera dédiée au partage de l’avis de l’écosystème sur tout ce qui se passe dans le pays, pour un Maroc beaucoup plus propice et innovant ».

Les Impériales travaillent à la marque Maroc par la mise en place de plusieurs actions dont : les tours du Maroc pour mettre en avant la richesse culturelle et humaine du royaume. C’est dans ce cadre que l’Association « Les Impériales » a organisé le Morocco Tour en collaboration avec des créateurs de contenu avec pour challenge: découvrir le Maroc dans sa pluralité et mettre en avant ses différentes régions.

Dans ce sens, l’Association a élargi son périmètre d’intervention pour inclure, outre les métiers du marketing, du digital, de la communication, de la publicité et des médias, ceux relatifs aux études et à l’événementiel, constituant ainsi un écosystème important de par son nombre 8.500 PME) et sa contribution au PIB national de 12 milliards de dirhams (MMDH).

Grande innovation de cette édition 2023, les campagnes en lice seront primées pendant l’événement, en trois grandes séquences, lors des soirées du 10, 11 et 12 mai 2023, selon les catégories et sous catégories dans lesquelles elles concourent. Entièrement revisitée par le Comité Éthique 2023, la liste des Étoiles s’enrichit avec de nouvelles catégories, notamment l’engagement des marques et le secteur de l’évènementiel.

LNT avec MAP

Partagez cet article :