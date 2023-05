Enfin ! Après la longue parenthèse de la Covid-19 et une reprise en demi-teinte en 2022, comme pour le tourisme, la saison des Festivals culturels et musicaux 2023 s’annonce sous les meilleurs augures.

D’abord le grand frère, le Festival Gnaoua des Musiques du Monde, qui fait son attendu retour dans son fief d’Essaouira pour la 24ème édition. La programmation de cette année sonne comme un retour aux sources du succès du Festival, avec une savante mixité entre artistes internationaux de renom, de Selah Sue au fils Marley, Ky-mani en passant par l’immense Sonero cubain du Buena Vista Social Club, Eliades Ochoa, et les grands maâlems gnaouis comme Hamid El Kasri et Omar Hayat. Fusions et frissons garantis ! Ce sera aussi et surtout l’occasion de célébrer en bonne et due forme la consécration de l’inscription de la culture Gnaoua au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en décembre 2019, fruit de la passion et de l’abnégation continues des organisateurs et de la population de la ville d’Essaouira, à valoriser depuis 25 ans cet art ancestral.

Ensuite, Jazzablanca qui célèbre cette année sa 16ème édition et qui s’est imposé comme un rendez-vous incontournable, un étendard de la culture de la ville de Casablanca, contribuant à son rayonnement. Ce qui certainement fait un Festival, c’est le lieu qui l’accueille, Essaouira et Gnaoua en témoignent amplement. La symbiose inédite qui lie le Festival Jazzablanca avec la zone AnfaPark est l’ingrédient clé du succès de l’édition 2022, mémorable ne serait-ce que par le spectacle des couchers de soleil colorés d’été, cintrés par la skyline de Casablanca Finance City, au-dessus des festivaliers en communion avec les performances des artistes. C’est ce que la culture apporte aux spectateurs et ce qui la rend indispensable, c’est une parenthèse enchantée, hors du temps, qui nourrit simplement les souvenirs, loin des réalités du quotidien. Jazzablanca tiendra cette promesse de nouveau pour cette édition qui monte en gamme en termes d’organisation, avec un parcours entièrement « cashless » pour fluidifier les déplacements, la consommation et les effets de foule. Le village du Festival sera une nouvelle fois tourné autour d’une expérience exhaustive de divertissements, lieux de repos, de restauration et de boutiques de créateurs sélectionnés. Mais, c’est surtout la programmation qui donne l’eau à la bouche avec un line up pour mélomanes, composé d’Aloe Blacc, Mika, Nile Rodgers & Chic, Beth Hart pour ne citer qu’eux.

Un seul mot d’ordre pour cet été, à vos pass !

Zouhair Yata

