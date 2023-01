En partenariat avec

Il existe plusieurs types de dépression, qui ont des signes et des symptômes similaires mais qui peuvent évoluer de différentes manières. Pour pouvoir traiter la dépression de manière efficace, il est important de déterminer le type de dépression dont souffre le patient. Les signes et les symptômes peuvent également varier selon l’âge, le sexe et la culture de la personne atteinte de dépression. Certains types de dépression, tels que la dépression névrotique, réactionnelle ou mineure, sont considérés comme étant de nature psychologique et sont généralement traités principalement par une psychothérapie. D’autres types de dépression, tels que la dépression somatique et la dépression psychotique, impliquent des déséquilibres chimiques et doivent être traités par des médicaments. La dépression est un trouble affectif qui se manifeste par des périodes de normalité et des épisodes dépressifs. Certaines personnes peuvent également éprouver des phases d’humeur élevée, d’irritabilité et d’agitation appelées manie ou hypomanie au lieu de la dépression. La dépression unipolaire se produit sans ces phases maniaques ou hypomaniaques précédentes, tandis que la dépression bipolaire inclut ces phases dans son historique.

L’épisode dépressif

La dépression la plus fréquente et typique est l’épisode dépressif, qui se caractérise par un ensemble de symptômes qui durent au moins deux semaines et qui peuvent persister pendant des semaines, voire des années. Les épisodes dépressifs isolés sont considérés comme étant de type unipolaire. Environ un tiers des personnes atteintes de dépression n’ont qu’un seul épisode au cours de leur vie. Cependant, si la dépression n’est pas adéquatement traitée, il y a risque de rechute. Les épisodes dépressifs peuvent avoir un impact négatif sur la vie quotidienne.

Le trouble dépressif récurrent

Lorsqu’un épisode dépressif se répète, on parle de trouble dépressif récurrent ou de trouble dépressif majeur. Ce type de dépression se développe généralement à l’adolescence ou au début de l’âge adulte. Les personnes atteintes de ce type de dépression connaissent des phases de dépression qui peuvent durer des mois voire des années, intercalées avec des périodes d’humeur normale. Ce trouble dépressif est très invalidant et est de type unipolaire (sans phase maniaque ou hypomaniaque). On utilise également souvent les termes de dépression « classique » ou « clinique » pour décrire ce type de dépression.

La dysthymie

La dysthymie se caractérise par des symptômes plus légers et moins marqués que ceux de l’épisode dépressif ou du trouble dépressif majeur. Cependant, il s’agit d’un trouble persistant avec des symptômes qui durent au moins deux ans, voire des décennies. C’est pourquoi on parle aussi de « dépression chronique » pour décrire cette forme de dépression. La dysthymie est unipolaire et peut affecter le fonctionnement de la personne, mais d’une manière moins sévère. Les personnes souffrant de dysthymie peuvent également développer une dépression majeure aiguë, ce qui est appelé « dépression double » lorsque les deux diagnostics sont présents.

La dépression bipolaire I

Ce type de dépression se produit pendant un trouble bipolaire, autrefois appelé trouble maniaco-dépressif, et est moins fréquent que la dépression unipolaire. Il implique une alternance entre des phases dépressives, des phases d’humeur normale et des phases maniaques. Les phases maniaques se caractérisent par une humeur excessivement élevée, associée à une hyperactivité, de l’agitation et une réduction du besoin de sommeil.

La manie a un impact sur la pensée, le jugement et le comportement social et peut donc causer de graves problèmes et difficultés. Par exemple, une personne en phase maniaque peut avoir des comportements sexuels irresponsables ou non protégés ou prendre des décisions d’affaires ou financières irrationnelles. Après une phase maniaque, les personnes concernées souffrent souvent de dépression.

La dépression bipolaire II

La dépression bipolaire de type II ressemble davantage au trouble dépressif récurrent qu’au trouble bipolaire. Les personnes atteintes de ce trouble ont l’air d’avoir des phases de tristesse seulement à première vue. Elles connaissent des épisodes dépressifs récurrents ponctués par ce qu’on appelle l’hypomanie, qui est un état euphorique modéré moins intense que la manie et qui peut être confondu par la personne et sa famille avec une humeur normale ou de la joie.

L’épisode dépressif psychotique

La dépression psychotique ou délirante est une forme spécifique de l’épisode dépressif. La psychose implique la perception de choses qui n’existent pas et/ou la possession d’idées ou de croyances erronées.

Ces croyances fausses peuvent par exemple concerner une culpabilité exagérée, des problèmes financiers graves ou une maladie grave incurable, malgré la preuve contraire. Les personnes souffrant de dépression psychotique ont presque toujours besoin de soins psychiatriques en milieu hospitalier. Les épisodes psychotiques peuvent être unipolaires ou bipolaires.

Partagez cet article :