2020 a été l’année des situations extrêmes à différents niveaux, partagées par tous les pays du monde.

Le Maroc, a été bouleversé par la pandémie du Covid 19, alors même qu’il venait de prendre un nouveau tournant, initié par le Roi Mohammed VI, celui de sortir du capitalisme total et donc de ne pas attendre d’atteindre un certain niveau de croissance pour éradiquer la pauvreté dans notre pays.

Car, au rythme de son comportement sur la décennie précédente, de moins 3% l’an, la croissance économique reste faible et sa redistribution réduite.

Avec la pandémie, l’État a décrété qu’il irait jusqu’au bout de ses moyens pour soutenir la population face au virus.

Et si les recettes publiques se sont réduites avec l’arrêt de l’activité économique, les dépenses ont elles, explosé, répondant tant aux besoins d’investissements notamment sanitaires que de dépenses courantes, laissant filer son déficit à un taux de 7, 5%, inimaginable depuis le programme du PAS, programme d’ajustement structurel du début des années 80.

Pour tout État, et tout particulièrement avec les crises cumulées, sanitaire, économique et sociale, qui dit déficit budgétaire dit endettement.

Certes, la création du fonds spécial Covid-19, qui a récolté 40 milliards de dirhams environ, a très fortement contribué au financement de besoins nouveaux des hôpitaux, de la prise en charge des malades, mais aussi celle des sans salaires, des démunis voire sans aucun revenu, notamment les travailleurs des marchés parallèles.

Mais la crise sanitaire perdurant, cela a retardé la reprise et les recettes budgétaires qui vont avec.

Le Trésor à la peine

C’est dans ces circonstances que le Trésor, qui joue le rôle de financier de l’État, s’est trouvé au mois de novembre dernier, face à un besoin de financement tel qu’il a dû procéder à des levées massives sur le marché intérieur.

D’autant que sa sortie à l’international sur les marchés de capitaux en euros n’a pas connu le succès attendu et qu’il n’a pu lever qu’un milliard d’euros contre le double attendu au minimum.

Laquelle somme a à peine servi à faire face à une immédiate tombée en euros.

Donc, en novembre dernier, l’appétit du Trésor a été insatiable, exerçant une pression à la hausse des taux de toutes les maturités, du court, moyen et long terme, de 20 à 25 points de base, quand les taux devaient rester bas compte tenu de la situation économique du pays.

Mais, le Trésor a dû se plier aux conditions du marché pour financer son déficit et faire face aux besoins récurrents de l’État.

Ainsi, le mois de Novembre fut un mois difficile pour le Trésor, qui a préparé une nouvelle sortie à l’extérieur en s’orientant cette deuxième fois vers les marchés de capitaux en dollars, et a réussi une levée de 3 milliards d’euros, soit près de 30 milliards de dirhams, qui, du coup, a soulagé sa trésorerie qui a connu un excédent de quelques 6 milliards de dirhams, alors qu’il en escomptait 12.

Il faut reconnaître aussi que les circonstances actuelles dans la perspective des vaccins, sont meilleurs et que les fondamentaux du Maroc, résultant de la crise, ne se sont pas trop dégradés.

Profitant de ce surplus, le Trésor a même racheté des bons du trésor des échéances de 2021, pour soulager ses engagements proches, tout en continuant à dynamiser ses placements sur le marché monétaire.

Avec ces 3 milliards de dollars empruntés sur plusieurs échéances certes, le déficit public a baissé momentanément de 3 points de base baissant de -7,5% à 4,5%, une gageure !

Car 2021 ne sera pas l’année du soulagement des dépenses publiques, du simple fait que la crise sanitaire perdure que les vaccins ne sont pas encore là pour lutter contre le virus, et surtout que la reprise économique ne sera pas au rendez-vous avant la fin de l’année, selon les prévisions nationales de BankAl-Maghrib, le HCP et la DEPF, qui s’accordent à prédire un petit taux de moins de 3%, mais aussi celles de nos partenaires économiques qui auront connu de telles pertes de croissance économique en 2020 de l’ordre de 8 à 10%, qu’il leur serait difficile de combler en 2021.

Voici, pour le Trésor qui a terminé l’année la plus difficile du 21ème siècle en beauté, mais « l’équilibre budgétaire » qu’il s’agit d’assurer à tout moment sans jamais espérer le rétablir sur la durée, n’est qu’un des fondamentaux de notre pays.

Équilibres et réserves de change

L’autre, « l’équilibre extérieur », qui expose le Maroc aux jugements des marchés de capitaux internationaux, se mesure par la réserve de change du pays, gérée par la banque centrale. Toutefois, avec l’arrivée du Covid 19 et l’arrêt quasi complet de l’économie durant plus de 4 mois, les différents soldes qui, en cascade, aboutissent à cet équilibre se sont beaucoup détériorés.

Il s’agit du déficit commercial résultat de la balance des exportations et importations, qui a connu une baisse drastique des exportations, alors que le Maroc importe beaucoup plus qu’il n’exporte.

Ce premier solde intervient dans une seconde balance, celle des paiements, qui a connu une très forte détérioration des entrées en devises de différents horizons avec la sévère crise du tourisme et de ses recettes qui caracolait en haut de liste avec 70 milliards de dirhams qui se sont évaporés.

Face à une telle situation, Bank Al-Maghrib, qui a l’habitude de gérer une réserve en devises du pays de 300 milliards de dirhams, soit 5 mois d’importations, a très vite réagi en faisant prévaloir le droit de tirer sur la Ligne de Précaution et de Liquidité, accordée par le FMI.

N’était-ce pas l’occasion de préserver le pays contre les chocs extérieurs, première des qualités de cette ligne de précaution mais aussi de liquidité, du FMI, par crainte d’une érosion de notre réserve de changes ?

Prendre une précaution, c’est le cas de le dire, car BAM s’est contentée de garder les 3 milliards de dollars qu’elle a tirés en réserve, dans l’attente de l’appréciation du comportement de la balance commerciale.

Les exportations se sont effondrées perdant 25% de leur montant mais l’État a exercé une pression à la baisse des importations pour préserver le solde de la balance et ne pas peser sur la réserve en question.

Puis les MRE n’ont pas failli, en continuant à envoyer leurs économies dans leur pays, ce qui a soutenu la balance des paiements, au point où avec « la précaution » des 3 milliards de dollars, le compte courant du Maroc est à près de 7 mois des besoins d’importations du pays.

Les réserves de changes ainsi maintenues, la banque centrale vient de « rétrocéder » au FMI le tiers de son tirage soit un milliard de dollars.

Ce remboursement anticipé a été rendu possible par le fait que les 3 milliards de dollars n’ont pas impacté le marché monétaire domestique et que le Trésor ne les a pas utilisés pour financer ses besoins.

BAM, en a préservé leur caractère de réserves en devises pour couvrir les importations éventuelles du pays en cas de besoin de devises. Le contraire aurait été très grave et ses conséquences non mesurables.

Grâce au maintien de ces deux importants équilibres, du financement budgétaire et de la réserve de changes, le Maroc a pu lever 3 milliards de dollars et aurait pu aller plus loin à 5 milliards selon un communiqué du ministère des finances. Toutefois, il faut savoir que si importants soient ils ces deux fondamentaux macro-économiques ainsi habilement maintenus, ne sont pas indicateurs d’une reprise économique prochaine. Bien au contraire,

L’économie connait une aggravation du chômage, une politique sociale coûteuse pour l’État s’impose et elle est en cours d’implémentation.

Les répercussions de la crise sanitaire sur les entreprises se manifesteront quand l’État devra arrêter ses aides multiples distribuées par différents canaux, mais que le plan de relance, avec son important fonds d’investissements et les partenariats public-privés seront opérationnels, efficients et efficaces…

Afifa Dassouli