Le Rapport mondial sur les crises alimentaires (GRFC), publié mercredi 3 mars 2023, fait le triste constat que l’insécurité alimentaire s’est encore aggravée dans le monde en 2022, avec un total de 258 millions de personnes qui ont eu besoin d’une aide alimentaire d’urgence contre 193 millions l’an passé.

L’insécurité alimentaire aiguë progresse « pour la quatrième année consécutive », avec des millions de personnes « souffrant d’une faim si sévère qu’elle menace directement leur vie », souligne cette publication lancée par le Réseau mondial contre les crises alimentaires (GNAFC), une alliance d’acteurs humanitaire fondée en 2016 par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) pour éliminer la faim (ODD 2).

« Les conflits restent le principal moteur des crises alimentaires », indique la FAO dans un résumé du rapport, mais les chocs économiques, liés à la pandémie de Covid-19 et aux répercussions de la guerre en Ukraine, ont pesé plus lourdement dans certains pays en 2022.

L’insécurité alimentaire aiguë « reste à un niveau inacceptable », notamment en RDC, en Ethiopie, en Afghanistan, au Nigeria ou encore au Yémen, met en valeur le rapport. Les événements météo extrêmes liés au changement climatique, comme la sécheresse historique dans la Corne de l’Afrique ou les inondations dévastatrices au Pakistan, sont aussi des causes majeures de l’aggravation de la situation.

Le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë et nécessitant une aide alimentaire, nutritionnelle et de subsistance d’urgence a augmenté pour la quatrième année consécutive en 2022, avec plus d’un quart de milliard confrontés à la faim aiguë et des personnes dans sept pays au bord de la famine, d’après la publication.

Les chocs économiques, y compris les impacts socio-économiques du COVID-19 et les répercussions de la guerre en Ukraine, sont le principal moteur d’insécurité alimentaire dans 27 pays avec 83,9 millions de personnes en phase IPC/CH ou supérieure ou équivalente, contre 30,2 millions de personnes dans 21 pays en 2021.

La résilience économique des pays pauvres a considérablement diminué au cours des trois dernières années et ils sont désormais confrontés à des périodes de reprise prolongées et à une moindre capacité à faire face aux chocs futurs, avertissent les experts onusiens.

Produit par le Réseau d’information sur la sécurité alimentaire (FSIN), le rapport mondial sur les crises alimentaires est la publication phare du Réseau mondial. Depuis 2016, le rapport fournit une image globale complète de l’ampleur des crises alimentaires en compilant les principales analyses mondiales, régionales et nationales de la sécurité alimentaire par le biais d’un processus transparent et consensuel impliquant 16 partenaires humanitaires et de développement internationaux.

