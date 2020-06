PARTAGER Les centres de contrôle technique rouvrent au public

Les centres de visite technique des véhicules ont rouvert leurs portes au public le 12 juin, conformément à des procédures spécifiques et des mesures de précaution visant à renforcer la sécurité sanitaire des usagers et des employeurs, tout en adoptant de nouvelles règles d’accueil, indiqué l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA).

Dans un communiqué, l’agence informe tous les usagers des centres de visite technique des véhicules qu’il a été décidé de rouvrir ces centres au public à partir du 12 juin, en concertation avec les diverses représentations professionnelles du secteur.

Ces mesures reposent sur la nécessite de réserver à l’avance un rendez-vous en vue de soumettre son véhicule au processus de contrôle technique ou effectuer l’immatriculation de sa moto disposant d’un titre de propriété, soit via le portail électronique de la NARSA, soit directement depuis le centre de visite technique concerné, dans le strict respect des mesures préventives et de précaution visant a freiner la propagation du coronavirus (Covid-19).

Dans le même contexte, et afin de réussir cette opération et assurer son accompagnement au mieux, la NARSA informe tous les usagers qu’il a été décidé de prolonger la période de validité des procès-verbaux de contrôle technique des véhicules légers ayant expiré entre le 18 mars 2020 et le 11 juin 2020, jusqu’au 15 août 2020.

Il a aussi été convenu de permettre aux propriétaires de véhicules légers qui ont des procès-verbaux de contrôle technique qui expirent à partir du 12 juin ou seront soumis au contrôle technique pour la première fois à partir de cette date, d’une période de validité allant jusqu’au 15 août 2020 afin de renouveler ou d’effectuer le contrôle technique de leurs véhicules et de prolonger la période de validité des PV de contrôle technique des véhicules lourds ayant expiré entre le 18 mars 2020 et le 11 juin 2020, jusqu’au 15 juillet 2020.

La NARSA a également accordé aux propriétaires de véhicules lourds qui ont des PV de contrôle technique expirant à partir du 12 juin 2020 ou qui sont soumis au contrôle technique pour la première fois à partir de cette date, une période de validité allant jusqu’au 15 juillet 2020 afin de renouveler ou d’effectuer le contrôle technique de leurs véhicules.

Elle a décidé d’octroyer un délai qui prendra fin le 11 juillet 2020 aux propriétaires de véhicules dont les PV de contrôle technique négatifs leur ont été délivrés par les centres de visite technique pendant la période du 20 février 2020 au 18 mars 2020, dans le but de soumettre leurs véhicules a un contrôle technique complémentaire et de prolonger la période de validité des reçus de dépôt des dossiers d’immatriculation des motos qui ont un titre de propriété, ayant expiré entre le 18 mars 2020 et le 11 juin 2020 jusqu’au 31 juillet 2020.

L’Agence appelle par ailleurs tous les citoyens à prendre rendez-vous directement avec les Centres de visite technique concernés ou via le portail électronique « khadamat.narsa.gov.ma » mis à leur disposition afin de passer la visite technique de leurs véhicules dans les délais susmentionnés.

LNT avec CdP