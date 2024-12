L’Université Mohammed V de Rabat et Women in Nuclear Morocco (WiN Maroc), en collaboration avec NUVIA, ont organisé la Journée des Applications Nucléaires au Maroc à l’Amphithéâtre Benabdeljalil. Cet événement a permis de dresser un bilan du secteur nucléaire au Maroc, d’explorer ses perspectives et de débattre des enjeux socio-économiques et technologiques liés à ses applications.

Le panel d’ouverture a été présidé par Khadija Bendam, présidente de WiN Maroc, et Rajaa Cherkaoui, professeur à l’Université Mohammed V et membre de WiN Maroc. La Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, Leila Benali, a présenté les réalisations du Royaume dans le domaine énergétique depuis 2021, notamment une capacité installée composée à 44,3 % d’énergies renouvelables, avec des économies d’énergie équivalentes à la consommation annuelle de Meknès. Elle a souligné les ambitions marocaines à horizon 2030, incluant le triplement des investissements dans les énergies renouvelables et l’exploration des technologies nucléaires, telles que les petits réacteurs modulaires (SMR), pour accélérer la transition énergétique.

Les applications pacifiques du nucléaire progressent également dans des secteurs tels que la santé (radiothérapie et imagerie médicale), l’industrie, l’agriculture et la recherche, soutenues par des infrastructures comme le réacteur du CNESTEN. Said Mouline, Directeur Général d’AMSSNuR, et Benmansour du CNESTEN ont souligné l’importance des régulations, de la sûreté radiologique et des partenariats internationaux dans ce domaine.

Des perspectives scientifiques ont été apportées par des experts, dont le Pr Nouzha Ben Rais Aouad et le Pr Zoubir Ibrahim, qui ont détaillé les avancées de la médecine nucléaire dans le traitement du cancer. Tomas Dubruile a quant à lui présenté les réacteurs de nouvelle génération, conçus pour améliorer la sûreté, renforcer l’efficacité énergétique et réduire les déchets radioactifs.

Parmi les thèmes abordés figuraient les applications nucléaires pour la transition énergétique et la décarbonisation, les innovations en médecine nucléaire, les technologies avancées comme les SMR et la fusion nucléaire, ainsi que la gestion durable des déchets radioactifs. L’événement a également mis en lumière le rôle des femmes dans le nucléaire et l’importance d’une transition énergétique inclusive et durable pour le Maroc.

LNT avec CdP

