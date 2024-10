La deuxième édition des Moroccan Social Innovation Awards (MSIA) s’est déroulée le 17 octobre 2024 à Casablanca. Cette cérémonie, visant à récompenser des initiatives socialement innovantes, a distingué sept lauréats parmi 17 nominés, présélectionnés à partir de 169 projets soumis au départ. Le grand prix a été attribué à la coopérative agricole Jnane Amir pour son projet de cultures biologiques, tandis que six autres initiatives se sont illustrées dans les catégories santé, éducation, environnement, culture, inclusion et digital.

Les Moroccan Social Innovation Awards, lancés par la Fondation Abdelkader Bensalah en 2023 en marge du Forum WeXchange, se sont rapidement imposés comme un événement indépendant et reconnu pour encourager l’innovation sociale. Leur objectif est de valoriser les initiatives qui apportent des solutions innovantes aux défis sociaux, environnementaux et économiques du Maroc. L’édition 2024 a vu l’ajout d’une nouvelle catégorie, le digital, en plus des cinq catégories initiales.

Le jury, composé de 11 membres et présidé par Radia Cheikh Lahlou, a sélectionné les lauréats après avoir évalué les projets soumis par les 17 nominés. La coopérative agricole Jnane Amir, qui a remporté le grand prix, a été fondée en 2017 dans la région rurale de Médiouna. Son projet se concentre sur la culture d’herbes alimentaires et aromatiques à travers des techniques modernes de plantation et d’irrigation, adaptées aux contraintes climatiques de la région. Ce projet, qui vise à générer des revenus pour les femmes locales, a été reconnu pour son caractère innovant, sa dimension écologique et son impact social.

Tarik Maâroufi, directeur général de la Fondation Abdelkader Bensalah, a salué la qualité des projets soumis cette année, soulignant l’importance de l’innovation sociale dans le contexte marocain. Il a exprimé sa satisfaction quant à l’engagement des participants et à la diversité des initiatives, en particulier le projet de Jnane Amir, qui se distingue par son approche durable et inclusive.

Les autres lauréats de cette édition se sont démarqués par la pertinence de leurs initiatives dans diverses catégories. Le prix de la catégorie santé, soutenue par AtlantaSanad Assurance, a été attribué à l’Association Marocaine Médicale de Solidarité (AMMS) pour son projet de médecine mobile dans la région Souss-Massa. Depuis 2019, l’AMMS déploie des unités mobiles pour offrir des soins médicaux aux populations des zones reculées. L’association a réalisé plus de 74 000 actes médicaux, contribuant ainsi à réduire les inégalités en matière d’accès aux soins.

Dans la catégorie éducation, soutenue par Cosumar, l’association A Better Tomorrow, basée à Azilal, a remporté le prix pour son projet ABT-MF Academy. Cette initiative, lancée en 2017, vise à réduire les inégalités éducatives dans les régions rurales d’Azilal et de Kelaa Sraghna. Le projet organise des ateliers et des caravanes éducatives pour promouvoir l’éducation et le développement personnel des enfants dans ces zones éloignées.

Le prix de la catégorie environnement, soutenu par la Fondation AMANE, a été décerné à l’Association Aicha pour le développement de proximité et environnement, pour son projet de plantation d’arbres dans la région de Guelmim-Oued Noun. Ce projet, qui a permis de planter plus de 14 000 arbres en 2023, vise à contrer l’assèchement des ressources en eau dans la région et à promouvoir un développement agricole durable. L’objectif à long terme est de planter un million d’arbres dans cette région.

La nouvelle catégorie digital, soutenue par Hit Radio, a récompensé l’association 100% Mamans pour son projet « Dans ma peau ». Lancée en 2022, cette initiative prend la forme d’une exposition de réalité virtuelle qui permet de sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par les mères célibataires au Maroc. Ce projet est diffusé à Tanger et dans d’autres régions, ainsi qu’à l’international, pour faire connaître cette problématique souvent ignorée.

Dans la catégorie culture, soutenue par la Fondation TGCC, l’association Casamémoire a remporté le prix pour son initiative « Les Journées du Patrimoine de Casablanca ». Ce projet vise à sensibiliser le public à l’importance de la préservation du patrimoine architectural de Casablanca, en particulier les bâtiments construits au 20e siècle. Les Journées du Patrimoine proposent une série d’événements, notamment des expositions, des conférences et des visites guidées, qui mettent en lumière la richesse architecturale de la ville.

Enfin, la catégorie inclusion, soutenue par Richbond, a distingué l’Association Marocaine d’Aide aux Enfants en Situation Précaire (AMESIP) pour son projet « La Maison du Nouveau Départ : École d’Arts Équestres Shems’y ». Ce centre, situé à Skhirat-Témara, a pour mission de réinsérer les enfants de la rue en leur offrant un encadrement complet, incluant une prise en charge éducative et professionnelle. Le projet met l’accent sur la formation en arts équestres, offrant ainsi aux jeunes une opportunité de réintégration sociale à travers une approche innovante.

L’édition 2024 des MSIA a non seulement mis en avant des projets d’une grande qualité, mais elle a également bénéficié du soutien actif de l’écosystème de l’innovation sociale au Maroc. Les 24 membres des commissions de sélection et les 12 membres du jury ont travaillé en étroite collaboration pour sélectionner les lauréats. Les partenaires institutionnels ont également joué un rôle clé en soutenant financièrement les différentes catégories. Cosumar, Richbond, la Fondation AMANE, la Fondation TGCC, AtlantaSanad et Hit Radio ont ainsi contribué au succès de cet événement.

Les Moroccan Social Innovation Awards visent à encourager les initiatives qui répondent aux besoins sociaux et environnementaux du Maroc en proposant des solutions innovantes. Chaque année, l’événement permet de mettre en lumière des projets porteurs de changement, qui apportent des réponses concrètes aux défis auxquels sont confrontées les populations locales, en particulier dans les régions les plus vulnérables. Les projets lauréats de cette édition démontrent que l’innovation sociale peut jouer un rôle majeur dans le développement du pays, en favorisant l’inclusion, la durabilité et l’équité.

LNT

