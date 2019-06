PARTAGER L’équipementier chinois Citic Dicastal investit 350 M€ à Kénitra

Le groupe CITIC DICASTAL, leader mondial spécialisé dans le moulage d’aluminium et dans la production de pièces automobiles en aluminium, a inauguré, mercredi à Kénitra, sa première usine au Maroc pour un investissement global de 350 millions d’euros.

L’inauguration de cette usine de CITIC DICASTAL au Maroc vient couronner l’accord-cadre et la convention d’investissement signés récemment par le Royaume et la Chine, pour l’implantation d’une unité de production de jantes en aluminium à l’Atlantic Free Zone -Kénitra, d’une capacité de production annuelle de 6 millions d’unités.

Cette première usine au Maroc dite « DICASTAL MOROCCO AFRICA » est l’exemple de la coopération fructueuse maroco-chinoise dans le domaine industriel et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative du gouvernement chinois « One Road, One Belt » et du plan d’accélération industrielle initié par le Maroc pour la relance de son industrie nationale.

L’inauguration de cette usine a été donnée par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Alami, le vice-président général du groupe CITIC DICASTAL, Wang Jiong et le directeur général de DICASTAL Maroc, Badr Lahmoudi, en présence du secrétaire d’État chargé de la Formation professionnelle, Mohamed Rherras et de directeurs centraux et responsables du groupe CITIC DICASTAL.

« Avec cet investissement à forte valeur ajoutée, DICASTAL introduit au Maroc une spécialité pionnière, une expertise avérée et un savoir-faire à fort contenu technologique, à la faveur d’une industrie automobile compétitive et performante », a affirmé M. Elalamy.

« Nous sommes en présence de l’un des plus grands groupes industriels étatiques de la Chine, duquel relève la filiale DICASTAL qui est le numéro 1 des jantes en aluminium dans le monde, avec un investissement colossal de près de 4 MMDH », a également soutenu M. Elalamy.

Il a, également, insisté sur la confiance placée par les décideurs du groupe en la main d’œuvre marocaine, dans la mesure où l’ensemble des employés et responsables sont des Marocains, saluant cette « initiative louable du groupe chinois ».

Pour sa part, le directeur général de DICASTAL Maroc, Badr Lahmoudi, a indiqué que l’entreprise emploie 420 personnes pour ses débuts, notant que ce projet devrait permettre la création d’environ 1.200 emplois pour un investissement global de 350 millions d’euros.

La formation est au centre des préoccupations du groupe, a souligné M. Lahmoudi, rappelant que « près de 140 ingénieurs, techniciens et opérateurs sont partis en Chine pour des périodes de formations intenses, pouvant aller jusqu’à 3 mois, dans des technologies nouvelles spécifiques à notre domaine d’expertise », ajoutant que « cette expertise sera développée dans nos différents centres de formation pour les prochains recrues ».

« DICASTAL Maroc proposera une industrie à forte valeur ajoutée à la pointe de la technologie, ainsi qu’un centre d’ingénierie qui permettra de développer localement ses produits », a-t-il dit.

De son côté, l’ambassadeur de la République de Chine au Maroc, Li Li a indiqué qu’il s’agit d’un des plus grand projets de la coopération sino-marocaine, rappelant à cet égard la visite de SM le Roi en Chine et l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays, dont l’exemple le plus édifiant est l’implantation de DICASTAL.

Le groupe CITIC DICASTAL est leader mondial, spécialisé dans le moulage d’aluminium et la production de pièces automobiles en aluminium, notamment les jantes en aluminium et les composants en fonte d’aluminium des blocs moteurs et châssis.

Avec plus de 17.000 emplois, le groupe dispose de 30 unités de production, réparties en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. Sa capacité de production annuelle est de 60 millions de jantes et 110.000 tonnes de composants moteurs et châssis.

DICASTAL fournit la majorité des constructeurs automobiles tels que Volkswagen, BMW, Renault-Nissan, Fiat, Chrysler Automotive, Peugeot, GM, Toyota, Audi et autres.

Le Groupe CITIC DICASTAL a choisi de bâtir sa première unité industrielle de production de jantes en aluminium au Maroc au sein de l’Atlantic Free Zone -Kénitra, une usine construite en 8 mois sur un terrain d’environ 24 hectares. Cette usine à la pointe de la technologie comprend une unité de production de 30.000 m² pour sa première phase.

