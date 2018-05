PARTAGER L’émission obligataire d’OCP, de 5 MrDh, sursouscrite à 311 % !

L’OCP a produit la semaine dernière une émission obligataire subordonnée perpétuelle de 5 milliards de dirhams souscrite sur la période du 02 mai au 04 mai 2018.

Cette émission d’un emprunt obligataire, visé par l’AMMC le 23 avril dernier, a consisté en 50 000 titres de 100 000 Dhs de valeur nominale. En conséquence, la souscription a été réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain que sont tous les institutionnels de la place, OPCVM, Compagnies d’assurance et autres Caisses de retraites.

La période de souscription, réduite à 3 jours, s’est clôturée vendredi dernier et les résultats sont plus que satisfaisants.

En effet, l’émission obligataire subordonnée perpétuelle de l’OCP a été globalement sursouscrite à un taux de 311%, avec pas moins de 155 480 titres demandés sur les 50 000 offerts.

Toutes les catégories de souscripteurs ont été servies avec une plus forte proportion accordée aux OPCVM qui ont demandé 122 480 titres et en ont obtenu 22 000 soit 2,2 milliards de dirhams et 44% de l’émission.

Les autres institutionnels se sont partagé les 56% restants respectivement de la façon suivante : Organismes de retraites et de pensions 22,6%, Caisse de Dépôt et de Gestion, à elle seule, 20%, ne laissant aux compagnies d’assurances que 4% et 9,4% aux banques.

Les résultats de cette opération montrent également que l’OCP a répondu aux différentes adjudications conformément à ses calculs de risque de taux, donnant la part belle aux tranches à plus long terme comme le montre la distribution finale des 5 milliards demandés.

En effet, la tranche C, dont le taux d’intérêt proposé est révisable tous les ans, demandée pour plus de 10 milliards de dirhams, n’a été satisfaite qu’à la hauteur de 109 millions de dirhams uniquement.

Pour sa part, la demande de la tranche E, d’une duration de 20 ans, a été entièrement satisfaite, pour 1,125 milliard de dirhams, suivie par celle D, à 15 ans, qui a été servie à 84,4%.

Quant à la tranche A, sur 10 ans, et qui est non cotée en bourse, elle a également été bien servie, à près de 90% pour 875 Millions de dirhams, contrairement à la B, identique mais cotée, qui n’a engrangé que 183 millions de dirhams.

Il est important de situer cette seconde émission obligataire subordonnée perpétuelle, du même genre que celle de 2016 pour 2 milliards de dirhams, dans le cadre de la politique stratégique d’OCP Group.

Elle a été proposé par Conseil d’Administration de l’OCP du 14 mars 2017 et approuvée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2017.

Cette émission d’un emprunt obligataire national, s’est faite en plusieurs tranches, d’un montant maximum en principal de cinq milliards de dirhams (5.000.000.000 MAD), sous la forme d’obligations subordonnées perpétuelles, cotées et non cotées, marquées par une augmentation de la prime de risque à chaque date de rachat up. L’objectif de cette émission obligataire perpétuelle de 2018, est le même que pour la dette levée précédemment, celui de continuer le financement du programme d’investissement du Groupe.

Celui-ci découle de la stratégie de développement mise en place en 2008 et qui a pour but de positionner OCP en leader de l’industrie.

Pour ce faire, la stratégie de développement, voire de transformation du Groupe OCP repose sur 3 piliers essentiels qui sont les suivants.

En premier, celui d’asseoir sa compétitivité au niveau international en affirmant un leadership par les coûts, mais aussi par des capacités de production et surtout, en instaurant une flexibilité et agilité industrielles et commerciales.

Ces trois piliers sont à la base de la stratégie de développement industriel du groupe OCP qui a été assortie d’un plan d’investissement étalé sur 20 ans, 2008-2028, avec une enveloppe totale de 200 milliards de MAD.

Concrètement, ce programme d’investissement a pour but de doubler la capacité minière (extraction et bénéficiassion de la roche de phosphate), tripler la capacité chimique (fabrication des engrais), réduire drastiquement les coûts de production sur toute la chaine de valeur, et optimiser la présence du Groupe à travers les zones importatrices et les marchés les plus importants dans le monde.

Le programme d’investissement a été conçu de façon modulaire et flexible et son implémentation se fait par phases dont la première vient d’être finalisée en ce début d’année 2018.

Celle-ci a porté sur l’axe Nord « Khouribga-Jorf Lasfar », en confortant notamment la capacité de production de la mine de Khouribga, extraction et bénéficiassion, qui atteint aujourd’hui une capacité de production de 44 millions de tonnes.

De même que celle la plateforme chimique de Jorf-Lasfar qui s’établit à 12 millions de tonnes, à travers la construction de 4 unités de production d’engrais supplémentaires JFC1, JFC2, JFC3, JFC4 (JFC veut dire Jorf Fertilizer Complex)

Cette même première phase du plan industriel de l’OCP a permis de construire le Supply pipeline, reliant la mine de Khouribga à la plateforme de Jorf Lasfar, afin de transporter la roche lavée sous forme de pulpe et d’en permettre la transformation automatique dans les différentes unités.

Ce pipeline a permis une économie sur les coûts de transport et d’énergie, et donc impacter à la baisse les coûts de production.

Parallèlement, la capacité du port de Jorf Lasfar a été augmentée afin de permettre des chargements plus importants. Une unité de dessalement d’eau de mer pour les procédés industriels, préservant ainsi la nappe phréatique, a été construite.

Le tout pour diversifier le portefeuille de produits du groupe OCP, pour satisfaire un panel plus large de clients avec notamment des produits spécifiques qui se déclinent en plus de 40 formules développées à ce jour.

Ainsi, sur les 10 dernières années (2008-2018), OCP Group a dépensé près de 75 milliards de MAD pour la réalisation de la Phase 1 et la majorité des investissements s’est concrétisée sur les 5 dernières années.

La seconde phase à venir concernera l’axe Centre (Gantour- Safi) et l’axe Sud (Phosboucraa) et visera également des optimisations similaires à celles réalisées dans l’axe Nord.

A ce lourd programme d’investissements, un plan de financement a été associé qui se partage entre l’endettement et les fonds propres au groupe OCP.

Celui-ci repose sur un suivi strict par deux agences de notation, Fitch Ratings et Standard & Poor’s, qui examinent de très près la solidité financière du premier groupe industriel du Maroc.

En effet, ces deux agences ont pour rôle principal de juger et jauger la solvabilité du Groupe en tant qu’émetteur.

OCP est noté à ce jour « BBB- » soit Investment Grade, au même niveau que la note souveraine du Maroc et au même niveau que ses différents pairs dans cette industrie.

Le présent recours de la Société à un emprunt obligataire subordonné perpétuel national s’inscrit donc dans une stratégie visant à optimiser l’accès au marché des capitaux et diversifier les sources de financement.

Tout particulièrement, ce type de financement à très long terme permet à l’Emetteur de consolider sa structure financière en réponse aux exigences en matière de capitaux propres de ses agences de notation.

A tel point que pour maintenir la présente obligation dans la partie permanente de sa structure de capital, OCP a l’intention de financer tout éventuel remboursement de la présente obligation, à la date de remboursement des obligations, par une émission de titres de capital, ou de titres de rang pari-passu dont les termes confèrent un traitement au moins équivalent au niveau de contenu en capitaux propres des titres rachetés, comme il a été précisé dans la lote d’information.

Les caractéristiques de l’émission :

La structure de l’offre de l’emprunt obligataire subordonnée perpétuel de l’OCP se décline en 5 tranches lancées toutes dans un plafond de 5 000 000 000 MAD (cinq milliards de dirhams) et d’une valeur nominale de 100 000 MAD .

La tranche dite« A », non cotée, à un taux révisable tous les 10 ans, avec une première option de remboursement au 10ème anniversaire,

La tranche « B», cotée à la Bourse de Casablanca, à un taux révisable tous les 10 ans, avec une première option de remboursement au 10ème anniversaire également.

La « C », non cotée, à taux révisable annuellement, avec une première option de remboursement au 10ème anniversaire aussi.

La tranche «D », non cotée , à taux révisable à 15 ans pour la première période précédant la première date d’option de remboursement et tous les 10 ans au-delà, avec une première option de remboursement au 15ème anniversaire.

Enfin la dernière tranche, «E », non cotée, est à un taux révisable tous les 20 ans, avec une première option de remboursement au 20ème anniversaire.

Le montant total adjugé sur les cinq tranches ne devra en aucun cas excéder la somme de 5 000 000 000 de dirhams (cinq milliards de dirhams). Pour toutes les tranches le plafond est de 5 000 000 000 dhs nombre maximal de titres 50 000 obligations subordonnées perpétuelles, Valeur nominale 100 000 Dhs

La variation des taux d’intérêt pour chaque tranche a été très bien étudiée pour permettre à toutes les catégories d’investisseurs de faire leur choix en fonction des termes de leurs de leurs engagements.

Ainsi, pour les tranches A non cotée et B cotée, le taux d’intérêt est révisable chaque 10 ans, en référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché primaire des Bons du Trésor de même maturité en date du 27 mars 2018 soit 3,23% pour les 10 premières années, augmenté d’une prime de risque comprise entre 80 et 100 pbs, soit compris entre 4,03% et 4,23%.

Ce taux est fixé pour les 10 premières années sachant que la première date d’option de remboursement est le 14 mai 2028. Toutefois, l’option de remboursement dans l’emprunt perpétuel est hypothétique car l’émetteur peut ne pas l’exercer en contrepartie de quoi il offre un Step-Up, c’est-à-dire un rehaussement du taux d’intérêt qui sera, à compter du 14 mai 2028, de +25 points de base pour les non cotées et à compter du 14 mai 2048, un step-up additionnel de +75 points de base pour les cotées qui est aussi valable pour la tranche C.

En ce qui concerne justement la C, qui est non cotée, le taux d’intérêt est révisable annuellement, en référence au taux de 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché primaire des Bons du Trésor, en date du 03 avril 2018, soit 2,30%, augmenté d’une prime de risque ( entre 70 et 90 pbs), soit entre 3% et 3,2% pour la première année. Rappelons que sa première option de remboursement est pour le 14 mai 2028.

La D, elle aussi non cotée, bénéficie d’un taux d’intérêt pour la première fois révisable au bout de15 ans jusqu’à la première date d’option de remboursement et au-delà révisable tous les 10 ans.

Le taux est révisable en référence au taux du 15 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché primaire des Bons du Trésor de maturité 15 ans en date du13 mars 2018 soit 3,67% pour les 15 premières années, augmenté d’une prime de risque( entre 100 et 125) soit compris entre 4,72% et 4,92% pour les 15 premières années. Sa première date d’option de remboursement sera le 14 mai 2033

A compter du 14 mai 2033, un premier step-up (augmentation de taux) de +25 points de base sera proposé par l’OCP, à compter du 14 mai 2038 un autre de +25 points de base et du 14 mai 2053, un autre step-up additionnel de +75 points de base sera introduit.

Enfin la E, qui est aussi non cotée, a un taux révisable chaque 20 ans, en référence au taux 20 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché primaire des Bons du Trésor de maturité 20 ans en date du 27 mars 2018, soit 3,98% pour les 20 premières années, augmenté d’une prime de risque ( de 110 à 130 pbs), soit compris entre 5,08% et 5,28% pour les 20 premières années avec une première date de remboursement le 14 mai 2038.

Bien sûr, dès le 14 mai 2038, un premier step-up de +25 points de base sera introduit, un second sera dès le 14 mai 2058 avec un step-up additionnel de +75 points de base.

Toutefois, cet emprunt obligataire subordonné perpétuel fait l’objet d’allocations par adjudications, ce qui permet à l’émetteur de sélectionner parmi les offres celles qui confortent au mieux les exigences des agences de notations et selon les mêmes exigences que pour les sorties de l’OCP à l’international qui ont permis de faire valider une référence OCP à un niveau de risque.

En priorisant d’abord les tranches qui sont sur le plus long terme, soit la E et la D, puis les A&B pour

minorer la C dont le taux est révisable annuellement.

Et donc, la E est assortie d’un taux révisable tous les 20 ans , quand celui de la D, l’est tous les 15 ans, A et B tous les dix ans et seule la C, tous les ans.

L’OCP fait ainsi de sorte de minimiser son risque de taux qui intervient à chaque révision de ce dernier …

Afifa Dassouli

Encadré :

Historique des émissions de l’OCP

5 000 000 000, jouissance 23/12/2016

1 000 000 000,jouissance 22/04/2015 échéance 22/10/2025

600 000 000, jouissance 25/04/2014 et échéance 25/04/2044

1 250 000 000, jouissance 25/04/2014 et échéance 25/04/2024

2 000 000 000, jouissance 04/10/2011 et échéance 04/10/2018

En octobre 2011, OCP SA a émis un emprunt obligataire de 2,0 milliards de dirhams remboursable in fine en octobre 2018.

Les titres émis représentent des obligations négociables non cotées. Cet emprunt obligataire offre un coupon de 4,46%.

En avril 2014, OCP SA a émis un emprunt obligataire de 1,85 milliard d’US dollars dont une tranche de 1,25 milliard d’USD remboursable in fine à 10 ans et une tranche de 600 millions d’USD remboursable in fine à 30 ans, offrant respectivement un coupon de 5,625 % et 6,875 %.

Les obligations sont cotées à l’Irish Stock Exchange, (Bourse de Dublin) et ont été notées (BBB-) par Fitch Ratings et (BBB-) par Standard & Poors le 25 avril 2014.

En avril 2015, OCP SA a émis un emprunt obligataire de 1,00 milliards d’USD, remboursable in fine à 10,5 ans, offrant un coupon de 4,50%.

Ces obligations sont également cotées à l’Irish Stock Exchange et bénéficient de la même notation que les obligations émises en avril 2014.

En décembre 2016, OCP SA a émis un emprunt obligataire subordonné perpétuel de 5,0 milliards de dirhams avec options de remboursement anticipé à partir de la dixième année et de différé de paiement d’intérêt.

Les titres émis représentent des obligations négociables cotées et non cotées selon les tranches.

Cet emprunt obligataire offre actuellement un coupon compris entre 3,31% et 4,07%.

Coût de l’endettement brut en 2015 : 591 MMAD

Coût de l’endettement en 2016 : 714 MMAD

et en 2017 -1088 MMAD, sauf que pour cette année, le résultat financier de l’OCP a été de 853 MMAD à cause des résultats de change de 2 901 MMAD.

L’amélioration du résultat financier du Groupe réalisé courant 2017 par rapport à 2016 est dû principalement à la baisse du taux de change USD/MAD.

Le taux de change moyen est passé de 9,76 courant 2015 à 9,80 en 2016, pour ensuite baisser à 9,69 en 2017.

En 2017, les capitaux propres affichent un total de 73 830 MMAD pour un capital social de 8 288 MMAD, avec une augmentation de 2,1 milliards de MAD par rapport à 2016.

Cette variation s’explique essentiellement par l’effet résultat net part groupe de la période (4,5 milliards de MAD), minorés de la distribution de 1,661 milliard de MAD de dividendes.

Le Gearing du Groupe, rapport des dettes sur les capitaux propres, ainsi que le ratio de solvabilité s’établissent respectivement à 37% et 28% à fin décembre 2017, contre respectivement 35% et 25% à fin décembre 2016.

A.D