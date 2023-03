Leila Mezian Benjelloun, présidente de la Fondation BMCE pour l’éducation et l’environnement et de la Fondation Dr. Leila Mezian, a été désignée gagnante du »Prix méditerranéen de la femme » de 2022, accordé par le gouvernement régional d’Andalousie, en partenariat avec la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, basée à Séville.

‘’La philanthrope marocaine Leila Mezian Benjelloun représente un modèle de femme engagée dans la préservation et la promotion de l’histoire, du patrimoine, de la langue, de la culture et de l’éducation en Méditerranée’’, indique le gouvernement régional andalou dans un communiqué, publié dimanche.

Dans la catégorie ‘’Prix de la Méditerranée de l’année’’, qui récompense la carrière d’une personne ou d’un groupe de personnes pour leur implication, leur engagement et leur dévouement à contribuer à l’amélioration de la Méditerranée, le lauréat a été Ángel León González, le chef de la mer (Espagne), dont la gastronomie représente un ‘’exemple de bonne pratique dans la lutte contre le changement climatique et l’utilisation durable des ressources marines, ainsi que la revitalisation socio-économique, basée sur l’innovation et les technologies de pointe’’.

Le ‘’Prix Méditerranéen digital’’ a été décerné à l’Université américaine de Beyrouth (Liban), celui de la Méditerranée verte a été attribué à l’université nationale An-Najah de Naplouse (Palestine), le prix de la solidarité méditerranéenne a été accordé à l’Associazione NO CAP (Italie), alors que le prix de l’identité méditerranéenne est revenu au Conseil méditerranéen de la jeunesse, basé en France.

L’objectif des Prix Méditerranéens, dont cette première édition a été lancée en avril 2022, est de reconnaître le travail de personnes et d’institutions, d’entreprises et d’autres organisations qui, par leur travail, ont contribué à promouvoir l’identité méditerranéenne, à favoriser un développement durable et intégré sur toutes ses rives, à promouvoir la paix, le dialogue interculturel et interreligieux dans le bassin méditerranéen.

Les Prix Méditerranéens, qui seront remis mercredi prochain au siège de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, s’alignent sur « les objectifs poursuivis » par le Nouvel Agenda pour la Méditerranée adopté en 2021.

Ci-après, le discours intégral de Mme Leila Mezian Benjelloun

Monsieur le Président,

Excellences,

Mesdames, Messieurs,

C’est un immense honneur pour moi d’être ainsi distinguée par ce prestigieux prix qui m’est décerné par la Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée. Cette distinction représente un grand hommage à ma personne et à tous mes collaborateurs.

Permettez que je dédie ce Prix à quelques personnalités de renom qui ont apporté leur témoignage et appui à mon égard ainsi qu’à toutes celles et ceux qui, depuis plusieurs années, m’ont permis de donner davantage de sens à notre vie.

Oui, donner davantage de sens à notre vie qui a été comblée par ailleurs, parce qu’on a la chance d’être né à la confluence de plusieurs cultures : la culture Amazighe, Arabe et Ibérique.

Depuis plus de 30 ans, nous agissons pour l’avenir des jeunes générations dans le but de réduire les brèches éducatives grâce à notre programme d’éducation numérique et notre approche multilingue.

De tous les divers investissements réalisés par nos Fondations, c’est notre investissement dans l’éducation dont nous sommes le plus fiers. Le retour sur cet investissement se voit chaque jour dans le visage des enfants -et particulièrement des filles- qui fréquentent nos écoles, dans leur développement personnel et dans leur joyeuse innocence.

L’action multidimensionnelle que nous avons menée sous différentes égides – Fondation BMCE BANK ou Fondation de famille MEZIAN BENJELLOUN – a reflété cette diversité et cette richesse qui forgent notre identité.

Ces actions ont visé:

– la préservation du patrimoine artisanal marocain et du patrimoine immatériel, lié notamment aux langues maternelles et à l’Amazigh en particulier,

– la réhabilitation de monuments multiséculaires comme à Fès- la Médersa Bouanania où à Marrakech – les Tombeaux Saadiens – ou encore la Kasbah Ait Hammou dans L’Atlas;

– la création d’espace muséal à Casablanca, à Nador, d’espaces d’exposition comme à Grenade;

– la promotion de l’éducation primaire en milieu rural, au Maroc et ailleurs en Afrique, en faveur de populations marginalisées et au bénéfice ultime de la jeune fille, de la femme en général et de son autonomisation.

Excellences,

Mesdames, Messieurs,

Je voudrais exprimer ma gratitude à Monsieur le Président et aux honorables membres du jury de la première édition du Prix de la Méditerranée qui, par cette distinction, nous encouragent à persévérer dans nos efforts et à continuer à professer notre foi à travers nos actions.

J´exprime alors une infinie gratitude à la Providence pour ce que la vie nous aura permis de vivre comme moments heureux, en même temps qu’ils sont solennels.

Ce sont des moments comme celui d’aujourd’hui qui viennent souligner qu’est multidimensionnelle – économique et sociale, culturelle et humaine –, la relation entre le Royaume d’Espagne et le Royaume du Maroc.

Ils viennent également souligner que la relation maroco- espagnole est indéfectible parce que forgée par une Histoire multiséculaire et qu’elle sait constamment se réinventer, se tournant résolument vers un avenir plein de promesses et d’une commune destinée.

Je vous remercie »

LNT avec CdP

