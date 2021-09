En 2011, la Lampe est arrivée en tête des élections législatives anticipées tenues dans un contexte de Printemps Arabe. En 2016, le parti a ‘‘récidivé’’. Mais à la seule différence des précédentes législatives, le PJD a marqué lors de ces élections une véritable percée, avec plus de 120 sièges remportés. Autre fait marquant de ces échéances, ce fut justement le Tracteur qui a réussi à doubler ses sièges au Parlement, avec plus de 80 voix, devenant ainsi la principale formation de l’opposition parlementaire. Le RNI, lui, a réussi depuis 2016 à se rattraper et repositionner la Colombe au niveau des communes et dans les différentes Chambres Professionnelles. Et avec un Aziz Akhannouch aussi ambitieux et déterminé, le RNI se veut aujourd’hui un concurrent de poids à ne pas prendre à la légère.

En somme, ces trois partis croient fortement à leur chance de gagner ces législatives du 8 septembre prochain. Du côté de l’un comme de l’autre, on met le paquet. On ne lésine pas sur les moyens. La mobilisation est tous azimuts. Et depuis quelques semaines déjà, les trois se livrent à une bataille politico-électorale des plus rudes. En attendant le jour j, exceptée une surprise de dernière minute, le match PJD-PAM-RNI échauffe les esprits.

Mais il est toutefois important de constater que ces élections législatives se tiennent dans un contexte autre que celui des deux précédentes échéances. L’état d’urgence perturbe déjà la communication des partis en cette période de campagne électorale. Les mesures restrictives ont impacté lourdement la mobilisation des partis, notamment ceux habitués aux meetings et aux grandes manifestations en live. Le PJD, un expert aguerri des rassemblements exaltés avec des discours religieux parfaitement ficelés, serait certainement dans le regret ! En effet, les amis d’El Othmani sont à l’aise dans ce mode de communication et de propagande. En fait, c’est la force de frappe que le parti a parfaitement exploité pendant de longues années. Une sorte de machine électorale. C’est dire que les mesures interdisant les rassemblements risquent de coûter très cher au PJD qui aspire à préserver son leadership électoral. A préciser toutefois que les animateurs des shows du PJD sont aujourd’hui absents. Les bons orateurs et communicants, à savoir les Benkirane et autres Ramid, sont aujourd’hui fatigués, pour ne pas dire dépassés. Cela veut-il dire que le PJD est dans une posture moins favorable que lors des précédentes élections législatives ? Rien n’est moins sûr, malgré l’impopularité de cette formation à la tête de l’Exécutif depuis dix ans. Pour beaucoup de citoyens, le bilan du parti ne convainc pas. Il est maigre et loin d’être probant. Affaiblis par les dissensions internes et l’adoption du quotient électoral, les Pjdistes ne s’avouent pas vaincus pour autant. L’état-major du parti continue de rassurer. Face à ses détracteurs, Saâd Eddine El Othmani, le SG du parti, estime que le PJD n’a jamais été aussi fort et solide, soulignant que « tous les partis se sont positionnés contre nous parce qu’ils nous craignent ».

Pour rappel, le nouveau quotient électoral, ne manquera pas de marquer une inflexion majeure dans le développement de la démocratie participative, et va certainement conduire à une reconfiguration profonde du microcosme politique marocain : « Le nouveau quotient électoral adopté dernièrement devrait réduire la percée du PJD d’au moins 20%, si l’on tient compte des différentes projections. Il sera donc difficile pour le parti de réaliser le score obtenu lors des dernières élections », dit-on auprès des analystes, pour qui ce rendez-vous électoral reste décisif pour l’avenir du PJD. Un éventuel échec risque de le disloquer.

Le RNI, lui, n’a jamais été aussi déterminé à remporter les élections. Aziz Akhannouch ne cache pas cette ambition. Pour lui, le RNI est la formation que méritent les Marocains. Son programme va droit au but, notamment la création d’emplois pour les jeunes, l’augmentation des salaires et retraites, l’amélioration de la Santé et de l’Ecole… En fait, le parti veut répondre à toutes ces questions qui taraudent les Marocains au quotidien. D’ailleurs et jusqu’à preuve du contraire, le parti croit fortement en sa victoire. Le programme ‘‘100 jours, 100 villes’’ aura certainement servi d’appui électoral.

Quant au PAM, cette formation de l’opposition, qui ne cesse de percer d’échéance en échéance, risque de créer la surprise. Son patron, Me Abdellatif Ouahbi, le dit avec grande conviction : « Le PAM est le favori pour gagner les législatives du 8 septembre ». Dans tous les cas, le parti pourra toujours compter sur ses notables parfaitement implantés dans les différents patelins du pays.

Quant aux partis de l’USFP, du PPS, l’Istiqlal ou encore le MP ou l’UC, la tâche ne sera certainement pas facile. Du pain sur la planche pour rester dans le top 5 !

Hassan Zaatit

