Inwi lance une nouvelle édition de son émission « Lahdat Dir iddik » qui sera diffusée pendant le Ramadan sur 2M et les réseaux sociaux d’inwi, mettant en vedette les meilleurs moments de l’initiative Dir iddik.

L’émission mettra ainsi la lumière sur les associations partenaires, les bénévoles et les invités spéciaux dirigés par Rachid El Ouali, le parrain de Dir iddik, qui travailleront ensemble pour mettre à niveau quatre terrains de proximité de football à Ouarzazate, Mohammedia, Nador et Beni Mellal.

Pour déployer cette initiative, inwi s’associera à cinq associations partenaires de « Dir iddik », à savoir l’Association Sportif Chabab Aoulad Amira (Ouarzazate), JCI Grand Ouarzazate, Amares (Mohammedia), Club Sportif AMH (Casablanca), Association Sawt Chabab El Boustane (Nador) et TIBU Maroc.

En tant qu’entreprise socialement responsable, inwi vise à capitaliser sur la passion des jeunes pour le football et la place du sport comme vecteur important dans l’éducation nationale au Maroc, affirme-t-on auprès d’inwi. Et de préciser qu’à travers cette initiative, inwi souhaite transmettre les nobles valeurs de solidarité, de partage et du dépassement de soi-même.

Il est à préciser que « diriddik.ma », la plateforme de référence pour l’action sociale et le bénévolat au Maroc, met en relation les bénévoles et les associations dans tout le pays. Elle rassemble actuellement plus de 72 000 bénévoles, plus de 200 associations partenaires et a déployé plus de 700 projets à travers le Maroc au fil des ans. De plus, les actions de Dir iddik ont permis la réhabilitation de 74 associations, la rénovation de 16 quartiers et la création de 50 salles de classe connectées en milieu rural.

