Le zoo de Rabat se dote d'un vivarium

Le Jardin zoologique de Rabat a ouvert, vendredi, son vivarium dédié à la présentation de différentes espèces de reptiles d’Afrique dans des reproductions de leurs habitats naturels, le long d’un parcours « du Maroc à Madagascar ».

Cet espace, inauguré par le Haut commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification et président directeur général du Jardin zoologique de Rabat, Abdeladim Lhafi, permet aux visiteurs de parcourir les représentations des différentes zones géographiques du continent africain et les plonge dans le monde des reptiles, à travers un voyage du Maroc vers Madagascar, dans le cadre d’une visite didactique et ludique.

Selon M. Lhafi, le vivarium « s’intéresse principalement aux reptiles présents en Afrique, notamment au Nord, en passant par le Sahara, le Sahel, les pays équatoriaux, jusqu’au Sud du continent ».

Cet espace a pour rôle principal de présenter cette grande diversité biologique du continent africain et ses spécificités et de réveiller la conscience écologique des citoyens, a-t-il expliqué dans une déclaration à la presse.

M. Lhafi a, par ailleurs, souligné l’importance de protéger la biodiversité et les écosystèmes naturels de plus en plus menacés, notant qu’il y a près d’un million d’espèces menacées d’extinction.

S’étalant sur une superficie de plus de 1700 m2, le vivarium abrite plus de 150 animaux représentant une quarantaine d’espèces de reptiles, dont 13 espèces de serpents, 21 espèces de lézards, 9 espèces de tortues et 3 espèces d’amphibiens au niveau de 6 zones reproduisant les écosystèmes africains, notamment marocain, subtropicale, afro-alpin, subsaharien, équatorial et malgache.

Cette structure est conçue selon les normes internationales, afin d’assurer les conditions de bien-être animal. Le concept développé respecte le principe d’immersion et de présentation géographique des principaux écosystèmes africains, en harmonie avec le concept général du Jardin zoologique de Rabat.

LNT avec MAP