Le Wydad de Casablanca a battu l’Olympique de Khouribga trois buts à deux pour le compte de la 18e journée de la Botola Pro D1, mardi, au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Les buts du WAC ont été marqués par Bouly Junior Sambou (15′ et 38′) et Saifeddine Bouhra (66′). Abdelilah Amimi (8′) et Zouhair El Hachimi (76′) ont été les butteurs de l’OCK pour ce match.

À la suite de cette rencontre, le WAC se hisse à la première place avec 38 points, tandis que l’Olympique de Khouribga, 11 points, demeure à l’avant-dernière place.

