Dans un communiqué de presse, Bank Al-Maghrib et le Groupement pour un Système Interbancaire Marocain de Télécompensation (GSIMT) annoncent le lancement, le 1er juin 2023, du virement interbancaire instantané.

Ce nouveau service de paiement électronique permet à toute personne le transfert d’argent, en moins de 20 secondes, de son compte tenu chez une banque à un autre compte ouvert chez une autre banque, précise le communiqué.

Le virement instantané est plafonné pour une période transitoire à un montant de 20.000 dirhams et sera offert à titre gratuit pour la clientèle des « Particuliers » pendant trois mois. Passé ce délai, il sera facturé à la discrétion de chaque banque. Ce service sera disponible tous les jours de la semaine 24h/24.

La plateforme du virement instantané a été mise en place par le GSIMT en sa qualité de gestionnaire du système de paiement, chargé du traitement automatisé et de la compensation des échanges des moyens de paiement scripturaux autres que les cartes bancaires. Cette plateforme est conforme à la norme internationale des messages ISO 20022 et répond également aux meilleurs standards internationaux de sécurité et de continuité d’activité, conclut le communiqué.

