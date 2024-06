Le samedi 8 juin à Casablanca s’est tenu un colloque scientifique sur le thème « Le traitement par exosomes et l’avenir de la médecine régénérative au Maroc ». Cet événement a réuni de nombreux experts, médecins, laboratoires pharmaceutiques et acteurs de l’innovation en médecine régénérative au Maroc. Tout au long de la journée, les participants ont discuté des développements et des avantages des exosomes en médecine régénérative esthétique, soulignant leur potentiel pour révolutionner le traitement de diverses maladies et blessures. Cette avancée offre un nouvel espoir en médecine régénérative et permet aux thérapeutes et spécialistes d’adopter les traitements les plus récents basés sur l’utilisation des exosomes présents dans le corps humain.