Ci-après, un communiqué de presse du think tank AWAL Houriates

Sous le mot d’ordre « Pour des législations égalitaires dans un Maroc en mutation », une conférence nationale a été organisée les 10 et 11 novembre 2023 à Rabat par sept coordinations et collectifs pour les droits humains des femmes. La conférence a connu une participation nombreuse et significative des membres de ces coordinations, collectifs et organisations de la société civile de plusieurs régions du pays : Laayoune, Tarfaya, Agadir, Tiznit, Marrakech, Chichaoua, Tahannaout, Khénifra, Beni Mellal, Meknès, Fès, Ouezzane, Larache, Tanger, Tétouan, Martil, Al Hoceima, Oujda, Kénitra, Salé, Rabat et Casablanca.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de l’action de plaidoyer menée par les organisations initiatrices de l’événement pour des législations égalitaires et de leur contribution au débat public suite au lancement du chantier de révision du code de la famille et de la mission confiée à l’Instance mise en place à cet effet en vertu de la lettre royale du 26 septembre 2023 et du discours du Trône du 30 juillet 2022, qui ont adressé un message fort à toutes les parties concernées en les appelant à assumer leur responsabilité dans l’amélioration de la situation des femmes et la réalisation pleine et entière de leurs droits conformément à l’évolution que connaît le Maroc d’aujourd’hui.

A cet effet, les coordinations et collectifs des associations féminines ainsi que toutes les organisations de la société civile participantes à cette conférence apprécient hautement la sollicitude accordée par Sa Majesté le Roi à la cause des femmes et de l’égalité et proclament la poursuite de leurs campagnes de plaidoyer en faveur de législations égalitaires.

Les participant.es à la conférence ont ainsi souligné que le contexte actuel dans le Maroc d’aujourd’hui nécessite une volonté claire de reconnaître les rôles majeurs et de premier plan des femmes dans divers domaines et de lever toutes les restrictions entravant leur participation effective au développement du pays, en rompant avec la notion de ‘kiwama’ et de hiérarchie dans les relations entre les femmes et les hommes, qui constitue la référence de base régissant de nombreuses lois, notamment le code de la famille, le code pénal, le code de l’état civil, le code de la nationalité et la loi de la kafala…

De ce fait, l’amélioration des conditions des femmes et la garantie de leurs droits tels qu’ils sont consacrés par la constitution nécessitent une réforme globale et profonde de ces lois, en érigeant l’égalité comme fil conducteur de toutes leurs dispositions, en abolissant tous les textes discriminatoires en vue de les mettre en conformité avec la constitution de 2011 et les conventions internationales ratifiées par le Maroc.

A cet effet, les coordinations et collectifs participant à cette conférence nationale invitent l’instance chargée de la réforme du code de la famille et toutes les parties appelées à légiférer à prendre en compte les éléments suivants :

Mise en œuvre effective du principe de l’égalité consacré par la constitution et les conventions internationales ratifiées par le Maroc et mise en conformité du code de la famille avec leurs dispositions sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la langue ou la religion ;

Refonte globale et profonde de toutes les lois relatives aux droits des femmes en adoptant des lois cohérentes et harmonieuses, fondées sur le principe de l’égalité et la non-discrimination et en les mettant en conformité avec les dispositions de la constitution et des conventions internationales ratifiées et que le Maroc s’est engagé à mettre en œuvre, y compris le code de la famille, le code pénal, le code de l’état civil et la loi de la kafala… ;

Rompre avec la notion d’autorité masculine dans les relations entre les hommes et les femmes et dans la vie privée, qui est incarnée dans la ‘kiwama’ et qui est en contradiction avec la règle de la coresponsabilité, et nécessité de se baser sur une vision moderniste de la famille marocaine en adéquation avec le 21 ème siècle, fondée sur l’égalité complète entre ses membres ;

siècle, fondée sur l’égalité complète entre ses membres ; Repenser le vocabulaire du code de la famille, du code pénal et de la loi de la kafala, en supprimant tous les termes humiliants à l’égard des femmes et des enfants, en adoptant une formulation juridique et respectueuse des droits pour prévenir les lectures multiples et les interprétations particulières ;

Consacrer le rôle du nouveau code de la famille dans l’accès aux autres droits humains des femmes figurant dans l’article 19 de la constitution, en particulier les droits économiques ;

Accorder la priorité à l’intérêt supérieur des enfants, quelle que soit leur situation familiale et éliminer toute discrimination entre eux sur la base du handicap, en application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par le Maroc ;

Réviser le régime successoral de manière à garantir l’égalité et la justice tout en abolissant l’agnation (taassib) dans le cas de filles uniquement ou d’une épouse sans descendance ;

Elargir le champ d’application du testament sans exclure les héritiers de bénéfice de la succession ;

Accélérer la mise en place des deux institutions constitutionnelles, l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination et le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance, pour qu’ils puissent remplir pleinement leurs rôles.

LNT avec CdP

Partagez cet article :