Le Tamuda Bay Eco Triathlon est un événement sportif écologique et durable au tour de 3 disciplines enchainés : Natation – Vélo – Course à pied .

Il permet aux triathlètes des 4 coins du monde ( amateurs et professionnels) de découvrir la beauté du Nord du Maroc à travers une expérience sportive et humaine dans un parcours à couper le souffle entre la Méditerranée et montagnes du Rif.

Le Tamuda Bay Eco Triathlon est bien plus qu’une compétition sportive, c’est un engagement en faveur de l’environnement et du développement durable. Ce rendez-vous privilégié capitalise sur une forte notoriété, il est devenu aujourd’hui le TOP 1 en Afrique et Top 10 de la méditerranée.

La conférence officielle du lancement de cette 3ème édition du “Tamuda Bay Eco Triathlon” aura lieu le 2 Mai 2024, au showroom BYD Casablanca.

Pour cette édition 2024, plusieurs innovations et initiatives seront présentés :

Introduction de nouvelles distances pour encourager la participation de tous les niveaux d’athlètes.

Renforcement des mesures écologiques pour réduire notre empreinte environnementale.

Collaboration avec des partenaires locaux pour promouvoir le tourisme durable et soutenir les communautés locales.

Augmentation du nombre de participants, avec 850 triathlètes représentants 20 différentes nationalités.

