Bank Al-Maghrib accorde une grande importance au soutien au secteur privé en général et tout particulièrement à la TPME et à son financement. C’est pourquoi ce segment d’entreprises a bénéficié au cours des deux dernières décennies de plusieurs initiatives de la banque centrale visant à renforcer sa résilience et sa capacité de contribution à la croissance économique. Bank Al-Maghrib a mis en place un mécanisme incitatif pour le refinancement des banques de leurs crédits octroyés aux TPME avec un cumul, depuis le démarrage de ce programme en 2012, de l’équivalent de près de 12 milliards de dollars soit environ 120 milliards de dirhams. De même qu’elle a mis en place un programme public/privé de financement et d’accompagnement ciblant l’entreprenariat, avec près de 30.000 bénéficiaires.

Par ailleurs, BAM a entrepris, en partenariat avec les différentes parties prenantes, plusieurs actions en faveur des TPME par sa contribution active aux différentes campagnes de sensibilisation nationales sur le financement de la PME dans l’objectif d’améliorer les conditions de leur financement et de renforcer la relation de confiance entre ce segment d’entreprises et les banques.

Par ailleurs Bank Al Maghreb contribue fortement au renforcement de la gouvernance et de la transparence financière de ces entreprises notamment à travers la mise en place du crédit bureau et la standardisation des éléments minimums d’information à fournir par celles-ci dans le cadre d’une demande de crédit.

La plus spectaculaire des initiatives de la banque centrale en faveur des TPME porte sur la mise en place d’un observatoire de la TPME dans l’objectif de fournir des données permettant une connaissance approfondie du tissu productif et une communication régulière sur les services et les mesures prises en sa faveur. Mme Idrissi qui le dirige nous en dit plus dans l’interview ci-contre.

Ces efforts de BAM ont produit des résultats encourageants avec une nette amélioration constatée de la part des crédits accordés aux TPME qui atteignent actuellement près de 45% de l’encours total des crédits qui se monte à 445 milliards de dirhams. Sachant que les TPME totalisent 98,6% de la population des EPMA, Entreprises Personnes Morales Actives bénéficiant d’un contrat de crédit bancaire.

Sur la plan géographique, la répartition des crédits accordés aux EPMA montre que près des deux tiers de leur encours total sont concentrés dans la région de Casablanca-Settat, qui recense 42,4% de l’effectif des entreprises étudiées.

Dans le détail, l’analyse sectorielle de l’encours des crédits fait aussi ressortir que les entreprises relevant de la section « Commerce ; réparation d’automobiles et de otocycles», qui représentent 30,7% de l’effectif total des EPMA, ont bénéficié de 25,6% de l’encours total des crédits. Ces proportions se sont établies à 22% et 20,6% pour la «Construction», 8,5% et 17,2% pour l’«Industrie manufacturière» et 0,5% et 5,3% pour les Industries extractives. Avec la précisions de taille que près de 72% de l’encours des crédits est octroyé à des EMPA âgées de plus de 10 ans, donc des entreprises qui ont atteint une certaine maturité.

