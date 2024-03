Le slogan « YallaVamos 2030 » et l’identité visuelle de la candidature conjointe Maroc-Portugal-Espagne pour la Coupe du monde 2030 ont été présentés mardi à Lisbonne.

Lors d’un évènement, marqué par la participation du président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération portugaise de football, M. Fernando Gomes, et M. Fernando Sanz, de la Fédération royale espagnole de football, les piliers et le narratif de cette candidature, ainsi que le site web, la vidéo officielle et les pages réseaux sociaux ont été dévoilés.

Le représentant du Portugal à la commission de coordination de la candidature pour la Coupe du monde 2030, Antonio Laranjo, a indiqué, à cette occasion, que le slogan « YallaVamos. Pour le Football. Pour le Monde. Pour Demain » s’adresse à tout un chacun, qu’’’il soit joueur, coach, fan, rêveur ou leader, qu’il veuille soutenir, célébrer, montrer la direction ou l’engagement, qu’il souhaite convaincre quelqu’un ou porter un message’’.

« YallaVamos est la toute première et la seule manière de commencer : Allez En Avant dans nos trois langues. Tous ensemble, saisissons cette opportunité unique de construire la Coupe du Monde de la FIFA la plus durable, la plus inclusive, la plus innovante et la plus prospère de l’histoire. Tous ensemble, laissons un héritage durable pour nos trois nations, nos deux continents et le monde entier’’, a-t-il lancé.

Cet évènement a été également marqué par la présentation de l’identité visuelle de la candidature ‘’YallaVamos 2030’’. La commission de coordination a exploré, à cet effet, la dimension d’art naïf qui lie bon nombre d’artistes des trois pays et des deux continents. Par des arcs de cercle, en aplats rouges, jaunes, verts et bleus, l’identité visuelle célèbre les couleurs des trois drapeaux, comme elle symbolise les éléments de la nature.

‘’À droite, le chiffre 0 est illustré par un soleil dont les trois rayons – nos trois pays – sont tournés vers l’avenir pour façonner ensemble le football de demain et encerclent un ballon de football vintage en noir et blanc faisant écho à notre longue tradition et passion pour le football. À gauche, le chiffre 3, où l’on retrouve la mer et la plage qui caractérisent nos 3 pays et où nos enfants se rassemblent tous les jours pour jouer au ballon. Parce que tout commence ici, depuis une mer bleue et un sable doré. Tout commence de notre nature partagée : Soleil, mer et vent. Ces éléments naturels qui joueront aussi un rôle majeur pour faire de cet événement la Coupe du Monde de la FIFA la plus durable de l’Histoire. Et si on y voit de plus près, ces arcs de cercles sont aussi des ponts qui unissent nos 3 nations, nos deux continents ainsi que les fans de football du monde entier’’, explique-t-on.

S’agissant du positionnement et de la vision de la candidature ‘’YallaVamos 2030’’, la commission de coordination indique que ce concept met la lumière sur 3 nations et 2 continents unifiés par une vision commune pour définir les standards des cent prochaines années.

‘’Le Maroc, le Portugal et L’Espagne relient les côtes africaines et européennes, la méditerranée et l’Atlantique pour accueillir le monde à la croisée des chemins des civilisations. Trois pays avec une histoire, une culture, une géographie et une ambition partagée, qui sont individuellement uniques, mais collectivement entrelacés’’, souligne-t-on.

Et d’ajouter que les trois pays, qui ont un héritage footballistique hors du commun, construit sur de riches traditions et une passion exceptionnelle, ont une vision partagée de coopération pour le développement durable ainsi que le développement économique et social et ont décidé d’unir leurs forces pour définir les standards des 100 prochaines années, pour laisser un héritage commun pour les générations futures et repousser les limites de ce qu’une Coupe du Monde de la FIFA peut accomplir.

Derrière le slogan ‘’YallaVamos. Pour le Football. Pour le Monde. Pour demain’’, les trois pays s’appuient sur leur passion du football pour permettre de cultiver un environnement propice permettant aux joueurs de donner le meilleur d’eux même et sur des infrastructures hors du commun pour garantir des conditions optimales pour la pratique du football de très haut niveau.

Cette candidature est également une invitation au Monde entier. Cette coupe du monde de la FIFA est de nature, relève-t-on, à renforcer le lien entre les civilisations, dans la mesure où elle est organisée dans des pays qui partagent une culture et une grande expérience dans l’accueil de visiteurs du monde entier, offre des options de transport sans rupture pour les visiteurs, améliorant ainsi l’accessibilité des pays et l’expérience des fans, promeut les dimensions inclusive et durable où les cultures locales sont respectées et la diversité célébrée.

Enfin, cette candidature se veut ‘’une candidature pour Demain’’. Elle œuvre à laisser un héritage durable et façonner l’avenir des générations futures, en s’engageant à organiser une coupe du monde qui fixe de nouvelles normes de durabilité pour demain, en mettant l’accent sur l’impact social à travers des projets qui façonnent l’avenir, en faisant de cette coupe du monde une occasion de croissance économique, et en visant à mettre en œuvre des idées nouvelles et innovantes pour le football, en veillant à ce que le football demeure le sport de demain.

Les ambassadeurs de la candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 ont aussi été présentés à Lisbonne, lors de la cérémonie d’annonce du slogan officiel.

Il s’agit notamment de Luis Figo, d’Andres Iniesta et de Noureddine Naybet, en plus des capitaines des équipes masculine et féminine, Cristiano Ronaldo, Dolores Silva, Alvaro Morata, Irene Paredes, Achraf Hakimi et Ghizlane Chebbak.

L’ancien capitaine de l’équipe nationale togolaise de football, Emmanuel Adebayor, a également été présenté comme l’ambassadeur de la compétition en Afrique.

A cette occasion, les ambassadeurs ont exprimé leur fierté de représenter la candidature tripartite, estimant que cette édition réunira les peuples des deux continents et sera la plus réussie de toutes.

A cet égard, l’ancien capitaine de l’équipe nationale marocaine, Noureddine Naybet, a indiqué que la Coupe du monde 2030 sera parmi les meilleures éditions, compte tenu des relations historiques et géographiques qui existent entre l’Afrique et l’Europe, et de la passion des peuples des trois pays, hommes et femmes, pour le ballon rond.

Au cours de cette cérémonie, Naybet a exprimé sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI qui entoure toujours de sa sollicitude le sport et les sportifs, ce qui est traduit par la mise en place d’une feuille de route pour le développement du sport en général et du football en particulier.

Pour sa part, la capitaine de l’équipe marocaine féminine de football, Ghizlane Chebbak, a exprimé ses remerciements et sa gratitude à SM le Roi pour son soutien continu au sport et le développement d’une stratégie visant à faire progresser le sport marocain en général et le sport féminin en particulier.

Elle a souligné que les résultats obtenus par l’équipe marocaine féminine lors de la Coupe d’Afrique et la Coupe du monde témoignent du développement qualitatif réalisé par le football féminin dans le Royaume.

Concernant sa désignation comme ambassadrice de la candidature, Chebbak s’est dite très heureuse, soulignant que l’organisation conjointe de la Coupe du monde 2023 bénéficiera aux trois pays et renforcera le rapprochement entre leurs peuples.

La Coupe du Monde 2030 sera une réussite à tous les niveaux et transmettra un message clair au monde sur les valeurs de cohabitation et de tolérance entre deux continents et trois pays, a-t-elle soutenu.

« J’ai vécu l’Euro-2004 et il y avait une interconnexion entre les joueurs, les supporters et le pays. J’espère que cela se répétera lors du Mondial 2030. J’espère que ce sera la meilleure Coupe du monde de tous les temps et, surtout, qu’elle laissera un héritage aux générations futures », a déclaré de son côté l’ancien capitaine de la sélection portugaise, Luis Figo.

Dans le même sillage, la capitaine de l’équipe portugaise féminine, Dolores Silva, a exprimé sa fierté « de soutenir une candidature qui a certainement tous les ingrédients du succès ». « Représenter les femmes est un privilège. Le football féminin est en pleine croissance », a-t-elle dit.

Emmanuel Adebayor a, quant à lui, exprimé son immense joie de représenter l’Afrique et les légendes du football africain lors de cet événement, estimant que cette édition de la Coupe du Monde sera certainement la meilleure de tous les temps.

Outre le slogan et l’identité visuelle, cette cérémonie a été marquée également par la présentation des piliers et du narratif, ainsi que du site web, de la vidéo officielle et des pages réseaux sociaux de cette candidature.

A rappeler que la déclaration d’intention, s’inscrivant dans le cadre de la candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 de football, a été signée, fin octobre dernier au Complexe Mohammed VI de Football à Salé, entre la Fédération Royale Marocaine de Football et ses homologues portugaise et espagnole.

Le conseil de la FIFA avait décidé, le 4 octobre, de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football.

