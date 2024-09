Fraîchement élu 5ème meilleur hôtel du monde par TRAVEL+LEISURE, le Selman Marrakech annonçait il y a quelques mois sa collaboration avec le Chef multi-étoilé Jean-François Piège. Une collaboration inédite dont les nouveaux projets seront bientôt dévoilés.

Jean-François Piège apportera au Selman Marrakech son expertise et sa passion pour la cuisine contemporaine française. Sa vision innovante, associée à un profond respect pour les traditions culinaires, permettra de créer des expériences uniques.

Le Selman Marrakech, reconnu pour son élégance architecturale et son hospitalité exclusive, enrichit ainsi son offre culinaire et son niveau d’excellence. Rendez-vous pris dès la rentrée pour en découvrir plus sur les nouveaux restaurants signés Jean-François Piège.

