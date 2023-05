Prévue pour les 27 et 28 mai prochains, la première édition du Salon International du Bien-Être et de la Nutrition (SIBEN) se déroulera au Garden Event de Casablanca. Le SIBEN s’inscrit comme un trait d’union entre les professionnels du bien-être et de la nutrition et le grand public.

Cette initiative novatrice a pour ambition de promouvoir la santé et le bien-être sous toutes leurs formes, en mettant en lumière la nécessité d’une approche intégrative, selon les organisateurs. Le SIBEN débutera ses festivités le 26 mai à 16h, avec une conférence dédiée aux entreprises. Animée par Aldina Duarte Ramos, une figure emblématique du bien-être au travail, cette conférence offre l’opportunité d’explorer les mécanismes de prévention au quotidien et de comprendre comment devenir acteur de son bien-être en entreprise.

Le SIBEN accueillera plus de 80 exposants nationaux et internationaux, offrant ainsi aux visiteurs un panorama complet des dernières tendances et innovations du domaine. Les visiteurs pourront participer à des ateliers pratiques, allant de la méditation au yoga, en passant par des séances de massage et de soins énergétiques. Ils auront également la possibilité de découvrir des produits naturels et biologiques, des compléments alimentaires, ainsi que des équipements et outils innovants pour le bien-être et la nutrition.

«Nous avons travaillé dur pour offrir aux visiteurs une expérience inoubliable », déclare Fatihat El Kheir Sefrioui, l’une des organisatrices du salon. Avec Btissam Tajmouati, elles forment une équipe dédiée, unie par leur passion et leur expertise du bien-être et de la santé. « Nous sommes convaincus que cette initiative sera bénéfique pour tous : visiteurs, exposants et organisateurs.»

En offrant une vitrine à ces acteurs du bien-être et de la nutrition, le SIBEN souhaite souligner l’importance d’une approche holistique de la santé. Le salon ambitionne de sensibiliser le public à la nécessité d’une hygiène de vie équilibrée, à l’importance d’un bien-être psychologique, ainsi qu’à l’intérêt de la nutrition pour une santé optimale.

LNT avec CdP

