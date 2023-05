Le Salon International des Professionnels de l’Hôtellerie, de la Restauration, de la Pâtisserie, de la Boulangerie et de l’Alimentaire (CREMAI) fait son grand retour après une absence de quatre ans. Organisé par Rahal Events, cet événement vise à revitaliser le secteur CHR. L’inauguration du salon, en présence du wali de la région Casablanca-Settat Said Ahmidouch et du directeur général de Rahal Events, Rahal Essoulami, a lancé officiellement les festivités, symbolisant l’espoir et la renaissance du secteur.

Le salon accueille 750 marques de renom, offrant une scène internationale où l’excellence culinaire africaine et marocaine est mise en avant. Des concours prestigieux tels que la Coupe d’Afrique de la Boulangerie, la Coupe d’Afrique et Moyen-Orient des cheffes, ainsi que les sélections africaines pour la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie et le Bocuse d’Or Afrique auront lieu, et mettront en lumière les meilleurs professionnels du domaine. De plus, Rahal Events dévoile cette année un nouveau prix, celui du « Meilleur Artisan du Maroc », pour célébrer l’excellence artisanale marocaine et stimuler le secteur.

Le CREMAI 2023 va au-delà d’une simple exposition en proposant un riche programme de conférences abordant les défis et opportunités du secteur CHR dans un monde en constante évolution. Les conférences couvrent divers sujets tels que l’avenir de la restauration avec la food-tech et les plateformes de livraison, la transformation digitale dans le CHR, le marketing d’influence, les enjeux environnementaux liés au recyclage, au gaspillage alimentaire, à l’efficacité énergétique et au tourisme durable.

Une journée est également consacrée aux tendances en matière de décoration et de design dans l’hôtellerie-restauration, ainsi qu’à l’évolution des habitudes de consommation des générations Z et Y dans le secteur CHR.

Il est à rappeler que le CREMAI se déroule à El Jadida, au Parc d’exposition Mohammed VI, du 17 au 21 mai.

